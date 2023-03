Venäjä-mieliset sotakommentaattorit: Ukrainalla ehkä paukkuja kahteen keväthyökkäykseen – MTV seuraa sotaa

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit: Ukrainalla ehkä voimia kahteen keväthyökkäykseen

6.07: Venäjä-mieliset sotakommentaattorit: Ukrainalla ehkä paukkuja kahteen keväthyökkäykseen

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat viime aikoina spekuloineet Ukrainan mahdollisen kevätvastahyökkäyksen suunnalla, voimalla ja ajankohdalla.

Länsimaisten sotilasasiantuntijoiden keskuudessa näyttää olevan vahva yksimielisyys siitä, että Ukrainan vastahyökkäys suuntautuu etelään.

– On selvää, että (Ukrainan) ratkaiseva hyökkäys voi tapahtua vain etelässä. Se on selvää kaikille, jotka vilkaisevat karttaa, muotoili asian sotilasanalyytikko, CNA:n Russia Studies -ohjelman johtaja Michael Kofman ukrainalaismedia The Kyiv Independetille.

Venäjä-mieliset sotakommentaattorit ovat pääosin samaa mieltä. Hyökkäyksen arvellaan suuntautuvan joko kohti Melitopolia tai Mariupolia.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan jotkut kommentaattorit ovat väittäneet, että Ukrainalla voi olla tarpeeksi joukkoja tekemään kaksi vastahyökkäystä. Spekulaatioissa sen arvellaan tapahtuvan joko niin ikään Etelä-Ukrainassa tai Harkovan alueella.

Viime syksynä Ukraina hyökkäsi ensin Etelä-Ukrainan Hersonin alueella ja sen jälkeen yllättäen Koillis-Ukrainassa Harkovan alueella.

Sodan vuosipäivän tiimoilla Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov totesi julkisesti, että "edessä on vastahyökkäys". Hyvä kun oli mikrofonista virta suljettu, kun Ukrainan tiedustelupalvelun pomo Vadym Skibitsky kiirehti sanomaan, että maan armeija on valmis hyökkäämään keväällä.

Skibitsky "paljasti" myös vastahyökkäyksen strategisen tavoitteen: Iskeä kiila Etelä-Ukrainaan kaivautuneiden venäläisjoukkojen rintamaan. Käytännössä Ukraina siis pyrkisi katkaisemaan Venäjän maayhteyden Krimin niemimaalle ja jakamaan Kremlin sotajoukot kahtia.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon Ukrainan etukäteisviestinnässä on mukana totuutta ja kuinka paljon hämäystä.

Maanantai 14.3.

20.49: Italia: Siirtolaisilmiön räjähdysmäinen kasvu osa Venäjän strategiaa

Italian hallitus sanoi maanantaina, että Välimeren ylittävien siirtolaisveneiden määrän kasvun takana olisi palkkasoturiryhmä Wagner osana Venäjän strategiaa. Asiasta kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

– Mielestäni on nyt turvallista sanoa, että Afrikan rannoilta lähtevän siirtolaisilmiön räjähdysmäinen kasvu on osa selkeää hybridisodankäynnin strategiaa, jota Wagnerin osasto toteuttaa käyttämällä huomattavaa painoarvoaan joissakin Afrikan maissa, sanoi Italian puolustusministeri Guido Crosetto lausunnossaan.

Maan sisäministeriön mukaan Italiaan on saapunut tänä vuonna jo noin 20 000 ihmistä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan siirtolaisia oli saapunut 6 100.

Viime viikonloppuna Italian rannikkovartiosto pelasti yli tuhat siirtolaista merihädästä ja maaliskuussa Italialaisviranomaiset pelastivat Välimereltä satoja siirtolaisia. Helmikuussa yli 70 ihmistä kuoli, kun Turkista lähtenyt vene upposi myrskyisessä säässä.

Wagner-päällikkö Jevgeni Prigozhin sanoi Telegram-kanavallaan julkaistussa, kirosanoja sisältävässä ääniviestissä: "Meillä ei ole aavistustakaan siirtolaiskriisistä, emme piittaa siitä".

Wagnerin joukkoja on syytetty toiminnasta useissa Afrikan maissa kuten Libyassa, Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

19.08: YK ja Venäjä keskustelevat Mustanmeren viljasopimuksen jatkamisesta

YK ja Turkki pääsivät viime heinäkuussa sopimukseen Ukrainalle tärkeän viljanviennin käynnistämisestä sen jälkeen, kun Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittama hyökkäys oli pysäyttänyt kauppamerenkulun Mustanmeren alueella.

Nykyinen voimassa oleva sopimus päättyy 18. maaliskuuta, ja sitä voidaan jatkaa vain Venäjän luvalla. Sopimuksella on pyritty estämään maailmanlaajuinen elintarvikekriisi sallimalla ukrainalaisen viljan turvallinen vienti kolmesta Ukrainan satamasta.

Venäjä on ilmoittanut suostuvansa sopimuksen jatkamiseen, jos sen omaan vientiin vaikuttavia rajoituksia poistetaan.

Venäjän mukaan lännen asettamat rajoitukset eivät ole suoraan kohdistuneet maan maatalousvientiin, mutta muun muassa maksuliikenteeseen ja logistiikkaan kohdistuvat pakotteet ovat rajoittaneet Venäjän omien viljojen ja lannoitteiden vientiä.

Monet diplomaatit ovat uutistoimisto Reutersin mukaan optimistisia sen suhteen, että sopimusta jatketaan.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin mukaan Venäjä ei vastusta Mustanmeren viljasopimuksen jatkamista, mutta vain 60 päivän ajaksi, kirjoittaa Reuters.

17.13: NY Times: Kansainvälinen rikostuomioistuin on syyttämässä Venäjää sotarikoksista

Kansainvälinen rikostuomioistuin on syyttämässä Venäjää ukrainalaislasten sieppaamisesta sekä hyökkäyksistä siviilikohteisiin, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Kyseessä on ensimmäiset kansainvälisen tason syytteet sodan alkamisen jälkeen. Syytteiden mukaan Venäjä olisi siepannut ukrainalaislapsia ja lähettänyt näitä Venäjälle uudelleenkoulutusleireille sekä kohdistanut hyökkäyksiä tarkoituksellisesti siviilikohteisiin.

Tuomioistuin on lehden lähteiden mukaan hakemassa pidätysmääräyksiä useille henkilöille. Syyttäjänvirasto ei ole vahvistanut pidätysmääräyspyyntöjä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa keitä teoista syytetään. Joidenkin diplomaattien ja asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että yksi syytetyistä olisi Venäjän presidentti Vladimir Putin, sillä tuomioistuin ei tunnusta valtionpäämiehen koskemattomuutta tapauksissa, joihin liittyy sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhia.

Oikeudenkäynnin toteutumisen mahdollisuutta pidetään kuitenkin pienenä, sillä tuomioistuin ei käsittele juttuja ilman syytettyjen läsnäoloa. Venäjän ei myöskään uskota luovuttavan epäiltyjä henkilöitä oikeudenkäyntiin.

Venäjä on kiistänyt syytökset sotarikoksista, mutta sekä kansainväliset että ukrainalaiset tutkijat ovat keränneet näyttöä Venäjän tekemistä julmuuksista sodan alusta lähtien.