Biden: "Emme anna Putinin kaltaisten tyrannien voittaa" – MTV seuraa sotaa

5.42: Biden vetosi kongressiin Ukrainan tukemisen puolesta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo lähettää tänään kongressille kiireisen pyynnön rahoituksesta, jolla on määrä tukea maan tärkeitä liittolaisia, mukaan lukien Israelia ja Ukrainaa.



Bidenin mukaan kyseessä on sijoitus, joka tuottaa Yhdysvalloille turvallisuutta sukupolvien ajan.



– Se auttaa meitä pitämään amerikkalaiset joukot poissa vaarasta. Se auttaa meitä rakentamaan maailmaa, joka on turvallisempi, rauhallisempi ja vauraampi lapsillemme ja lastenlapsillemme, Biden kuvaili.



Yhdysvaltoihin Lähi-idän-visiitiltään palannut Biden piti varhain Suomen aikaa puheen, joka käsitteli sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa että äärijärjestö Hamasin ja Israelin välistä konfliktia. Puheessaan Biden rinnasti Hamasin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin.



– Hamas ja Putin edustavat eri uhkia, mutta tämä on yhteistä: kumpikin haluaa täysin tuhota naapurissaan olevan demokratian, Biden sanoi.



Biden kehotti yhdysvaltalaisia sivuuttamaan poliittisen vihanpidon ja tulemaan yhteen Israelin ja Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi. Hän kuvaili tätä Yhdysvaltain kansalaisvelvollisuudeksi maailmalle.



– Emme voi antaa, emmekä anna, Hamasin kaltaisten terroristien ja Putinin kaltaisten tyrannien voittaa, Biden sanoi ja painotti, että Yhdysvallat ei voi antaa pikkumaisen puoluepolitiikan asettua vastuidensa tielle.

Torstai 19.10.

18.50: Ukrainan parlamentissa eteni lakiesitys Venäjä-mielisyydestä syytetyn ortodoksikirkon toiminnan kieltämisestä

Ukrainan parlamentti hyväksyi torstaina ensimmäisessä käsittelyssä lakiesityksen, joka kieltäisi Venäjään yhdistetyn, Moskovan patriarkaatin alaisen Ukrainan ortodoksisen kirkon toiminnan maassa.



Ukrainan ortodoksista kirkkoa on monissa yhteyksissä syytetty Venäjän kantojen myötäilystä. Venäjän ortodoksinen kirkko on tukenut avoimesti hyökkäyssotaa Ukrainaan.



Nyt kieltolistalle päätymässä oleva kirkko on toinen kahdesta Ukrainassa toimivasta suuresta ortodoksisesta kirkosta. Maassa toimii myös itsenäinen ortodoksinen kirkko.



Parlamentin jäsen Inna Sovsun korosti äänestyksen olleen erittäin tärkeä, vaikka kyse olikin vasta ensimmäisestä käsittelystä. Ukrainassa lakiesitykset on yleensä hyväksyttävä kahdessa parlamentin käsittelyssä, ennen kuin presidentti Volodymyr Zelenskyi voi vahvistaa ne laeiksi.



– Tämä oli historiallinen päätös, vaikka kyse olikin vasta ensimmäisestä käsittelystä, Sovsun kertoi sosiaalisessa mediassa.



Ehdotettu kielto on ollut Ukrainassa kiistelty aihe. Viime kesäkuussa tehdyssä kyselyssä kaksi kolmasosaa ukrainalaisista kuitenkin kannatti Ukrainan ortodoksisen kirkon toiminnan kieltämistä.



Ukrainan ortodoksinen kirkko on vastustanut lakiesitystä ja väittänyt sen rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimusta, joka takaa jokaiselle oikeuden uskonnonvapauteen.

16.45: ISW: Venäjän toiminta viittaa Ukrainan joukkojen läsnäoloon Dneprjoen itärannalla

Venäjä on tehnyt ilmaiskuja Hersonin alueella Dneprjoen etelärannalla sijaitsevaan kylään, kertoo Ukrainan asevoimat. Venäjän toiminta viittaa ukrainalaisjoukkojen läsnäoloon joen itärannalla, vaikka Ukraina ei ole asiaa suoraan kommentoinut.

Sotaa seuraavan yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War ISW:n mukaan Ukrainan joukkojen toiminnasta joen tuolla puolen on vaikea saada tarkkaa kuvaa, mutta esimerkiksi venäläisten sotabloggareiden kirjoituksista voidaan päätellä, että se on ollut lisääntymään päin.

– On merkille pantavaa, että merkittävät ja yleensä luotettavaksi havaitut venäläislähteet ovat sanoneet ukrainalaistoiminnan joen toisella rannalla tapahtuvan nyt suuremmassa mittakaavassa kuin aiemmin havaituissa taktisissa hyökkäyksissä joen yli, ISW toteaa.

ISW:n mukaan tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida puhua siitä, että Ukraina olisi onnistunut luomaan joen vastarannalle sillanpääasemaa, jota voitaisiin käyttää jatkohyökkäysten laukaisemiseen.