Lasten kiireelliset sijoitukset ovat kymmenkertaistuneet 90-luvulta – "Lastensuojelu on kaaoksessa"

"Tapaus Joensuu tuo meille kaikille varmasti mieleen Vilja Eerikan kohtalon"

Lastensuojelu kuohuttaa tällä kertaa lastensuojelun asiakkaana olleen 4-vuotiaan joensuulaispojan perheväkivaltaisen kuoleman vuoksi. Tapaus on kääntänyt sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson ajatukset 12 vuotta sitten tapahtuneeseen Vilja Eerikan tragediaan.

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan lastensuojelun toiminnasta Joensuun 4-vuotiaan lapsen kuolemaan liittyen. Tutkinnan alkuvaiheessa nimikkeenä on virkavelvollisuuden rikkominen.

– Kyllä varmasti kannattaa ne toimintatavat käydä läpi ja myöskin se resursointi, että onko se kohdallaan ja että millä tavalla asioita tehdään. Ja hoitotyön tutkimussäätiön hoitosuositus, mikä on mielestäni ihan hyvä, niin täytyy selvittää, että se varmasti on käytössä kaikilla hyvinvointialueilla ja että kaikki osaavat sitä työssään käyttää, Juuso sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu kertoo, että suomalainen lastensuojelu on monin paikoin kaaoksessa. Miten tämä kaaos näkyy käytännössä?

Pekkarinen: Mitoitus johti kaaokseen

Tilannetta on pyritty kohentamaan lainsäädännöllä, joka määrää, että sosiaalityöntekijälle saa olla korkeintaan 30 lasta vastuullaan.

– On tehty henkilöstömitoitusuudistus, joka on johtanut yksittäisenä toimenpiteenä kaaokseen siellä kentällä, sanoo Pekkarinen.

Pekkarinen: Lastensuojelu tarvitsee kokonaisuudistuksen

Valtaosalla hyvinvointialueista lapsia on asiakkaan enemmän kuin mitoitusraja sallii.

– Eli siellä asiakkuuteen pääsee kaikki ja silloin se tarkoittaa sitä, että tietoisesti rikotaan asiakasmitoitusmäärää. Ja sitten meillä on alueita, missä on päätetty, että odotetaan jonossa tai sosiaalipalvelujen puolella. Olen kuullut, että jonossa on jopa toistasataa lasta odottamassa ja jonon lyheneminen saattaa kestää pitkään. Lasten suojelu ei voi odottaa, lapsiasiavaltuutettu toteaa.