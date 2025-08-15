Kasvonsa peittäneet nuoret ryöstivät ikätoverinsa käsiaaseella uhaten – poliisi kiittelee uutta keinoa

AOP poliisi
Poliisi epäilee useita nuoria kesäkuussa Espoon Kivenlahdessa tapahtuneesta ryöstöstä. All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 09:15
Toimittajan kuva

Mikko Kormilainen

mikko.kormilainen@mtv.fi

Poliisi epäilee useita nuoria kesäkuussa Espoon Kivenlahdessa tapahtuneesta ryöstöstä. 

Alaikäiseltä nuorelta ryöstettiin aamuyöllä 30. kesäkuuta omaisuutta käsiaseella uhkaamalla ja jonkinlaista kaasua kasvoihin sumuttamalla. 

Teosta epäillyt olivat pukeutuneet tummiin asuihin ja hiihtomaskeihin. Tarkempi paikka on Kivenlahdessa sijaitsevan Nanan grillin lähiympäristö.  

Poliisi otti heinäkuussa kiinni kahdeksan nuorta, joista kaksi oli alle 15-vuotiasta ja muut 15−17-vuotiaita Länsi-Uudenmaalla asuvia nuoria. 

− Esitutkinta on edennyt hyvin, ja se jatkuu edelleen. Meillä on tietoa vielä muista osallisista ja näiden osuutta asiaan selvitetään. On mahdollista, että teemme vielä lisää kiinniottoja, kertoo komisario Hannu Väänänen.  

Poliisi on esitutkinnan aikana käyttänyt runsaasti pakkokeinoja. Poliisi on myös määrännyt osan epäillyistä matkustuskieltoihin. 

Heinäkuun alussa poliisi pyysi vihjeitä ja sosiaalisessa mediassa leviävää materiaalia paikalla olleilta nuorilta. 

− Uusi menetelmä käyttää Whatsappia osoittautui toimivaksi erityisesti nuorten osalta. Vihjeillä oli merkitystä tutkinnan etenemiselle. 

Lue myös: Törkeä ryöstö Kivenlahdessa – poliisi kaipaa kuvia ja videoita

Lisää aiheesta:

Törkeä ryöstö Kivenlahdessa – poliisi kaipaa kuvia ja videoitaPoliisi otti kiinni neljä nuorta Haukilahden rikossumasta – vakava lista tutkittavista teoistaKolmea nuorta epäillään törkeästä ryöstön yrityksestä Vantaalla – huitoivat taksikuskia teräaseilla14-vuotias poika epäiltynä kahden Alepan ryöstöstä Espoossa – kahden 17-vuotiaan epäillään "liittyvän tekoon"Mies ryöstettiin Raisiossa metalliputkella uhaten – teosta epäillään teini-ikäisiä poikiaPoliisi epäilee: Kymmenen nuoren joukko yritti ryöstää kaksi 15-vuotiasta poikaa Helsingin Alppipuistossa – toinen uhreista sai puukosta
VäkivaltarikoksetNuoretEspooRikos

Tuoreimmat aiheesta

Väkivaltarikokset