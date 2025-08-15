Kasvonsa peittäneet nuoret ryöstivät ikätoverinsa käsiaaseella uhaten – poliisi kiittelee uutta keinoa

Poliisi epäilee useita nuoria kesäkuussa Espoon Kivenlahdessa tapahtuneesta ryöstöstä.

Alaikäiseltä nuorelta ryöstettiin aamuyöllä 30. kesäkuuta omaisuutta käsiaseella uhkaamalla ja jonkinlaista kaasua kasvoihin sumuttamalla.

Teosta epäillyt olivat pukeutuneet tummiin asuihin ja hiihtomaskeihin. Tarkempi paikka on Kivenlahdessa sijaitsevan Nanan grillin lähiympäristö.

Poliisi otti heinäkuussa kiinni kahdeksan nuorta, joista kaksi oli alle 15-vuotiasta ja muut 15−17-vuotiaita Länsi-Uudenmaalla asuvia nuoria.

− Esitutkinta on edennyt hyvin, ja se jatkuu edelleen. Meillä on tietoa vielä muista osallisista ja näiden osuutta asiaan selvitetään. On mahdollista, että teemme vielä lisää kiinniottoja, kertoo komisario Hannu Väänänen.

Poliisi on esitutkinnan aikana käyttänyt runsaasti pakkokeinoja. Poliisi on myös määrännyt osan epäillyistä matkustuskieltoihin.

Heinäkuun alussa poliisi pyysi vihjeitä ja sosiaalisessa mediassa leviävää materiaalia paikalla olleilta nuorilta.

− Uusi menetelmä käyttää Whatsappia osoittautui toimivaksi erityisesti nuorten osalta. Vihjeillä oli merkitystä tutkinnan etenemiselle.