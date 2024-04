Tältä näyttää lastensuojelun viimeinen sijoituspaikka, koulukoti – nuorilla useita ongelmia ja traumoja

– Täällä on hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Nuorilla on harrasteita ja ystäviä laitoksen ulkopuolella. Vaativan laitoshoidon ulkopuolella lapset voivat liikkua vapaasti, jollei heillä ole liikkumisvapauden rajoitusta.

Ehdoton päihdekielto

Useimmilla nuorilla on päihdetausta, joka on voinut jatkua pitkäänkin. Alkoholin ja lääkkeiden lisäksi moni on jo käyttänyt kovia huumeita. Koulukodissa on ehdoton päihdekielto.

Suurimmalla osalla lapsista on säännöllinen lääkehoito. Neuropsykiatriset ongelmat, masennus ja ahdistus ovat yleisiä koulukotinuorilla. Lähes kaikilla heistä on myös raskasta traumataakkaa.

– Meille tulevat lapset ovat kiertäneet useita sijoituspaikkoja. Taustalla on aina katkenneita ihmissuhteita entisiin sijoituspaikkoihin. Heidän koulupolkunsa on tosi rikkinäinen ja he ovat joutuneet tekemisiin monien opettajien kanssa. Rikkinäiset taustat ja luottamuksen rakentaminen on vaikeaa. Nuorten on vaikea alkaa luottaa uudestaan aikuisiin, että he ovat oikeasti samalla puolella, sairaanhoitaja Miia Melkinen kuvaa.