Ensitreffeillä-vodcast: Marjaa lähestyvät kolmekymppiset ja kakkosnaista etsivät – "He pyrkivät siihen, että vaimo ei tiedä"

Kuudenkympin rajapyykin ylittänyt Marja on ahkera deittiäppeilijä, jota lähestyvät "tavallisten miesten" lisäksi kolmikymppiset ja kakkosnaista etsivät varatut.

Yli 60-vuotias Marja aloitti nykyaikaisessa deittimaailmassa avioeronsa jälkeen vuonna 2007. Hän laittoi ilmoituksen Suomi24-sivuston treffipalstalle. Kului kuukausi ja hän löysi ihmisen, jonka kanssa seurusteli seitsemän vuotta.

Nyt Marja on jälleen deittisovelluksissa.

– Tämän hetkinen tilanteeni on se, että olen tavannut valtavan määrän ihmisiä, juonut sata mukia kahvia. Tapailen oikein fiksua ja viehättävää ihmistä, mutta emme ainakaan vielä seurustele.

Marjan mielestä deittisovelluksissa on paljon hyvää.

– On ihan harhakäsitys, että se olisi seksiseuran etsimistä, toki osa on sellaisiakin suorasukaisia. Mutta hyvin paljon siellä etsitään ystävyyttä ja toista ihmistä seuraksi monenlaisiin asioihin: harrastuksiin, yhdessäoloon, vaikka mihin.

Marja saa Tinderissä paljon yhteydenottoja ja svaippailee itsekin paljon oikealle eli matcheja tulee. Hänen mielestään viestittelyä ei kannata jatkaa pitkään, vaan hän ehdottaa jo muutaman lupaavan viestin jälkeen puhelimessa puhumista ja sen jälkeen nopeasti tapaamista.

– Minä olen yleensä se, joka ehdottaa tapaamista. En jaksa kirjoitella, koska sinne voi kirjoitella ihan mitä haluaa ja keksii. Mutta kun nähdään kasvokkain, läsnä on kehonkieli, olemus ja se, mitä silmät kertovat. Se, mitä ei paperille voi kirjoittaa.

Ensimmäinen viesti potentiaaliselta treffikumppanilta on Marjalle tärkeä. Hän ei esimerkiksi pidä viestin aloituksista, joissa tuodaan itseä tykö esimerkiksi kertomalla, mitä kirjoittaja on juuri tehnyt. Sen sijaan Marja kehottaa vastapuolta aloittamaan kysymällä "mitä sinä olet viime aikoina puuhaillut". Sen lisäksi esimerkiksi vilkuttava emoji on tyly.

– Toivoisin, että ihminen kirjoittaisi vaikka, että "Moikka, kiinnostaisiko sinua tutustua". Se on minusta hyvä aloitus.

Uudessa Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa tavalliset ihmiset kertovat haasteistaan ja toiveistaan somedeittailun raa’assa maailmassa. Ensitreffeillä kesäspesiaalin ja kaksi aiempaa Ensitreffeillä-kautta löydät MTV Katsomosta.

Millaiset kuvat toimivat?

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin juontaja, toimittaja Katri Utula kysyy vieraaltaan, millaiset kuvat deittiprofiilissa toimivat ja mitkä taas eivät.

– Siellä on auto, kesämökki, koira, kissa. Siellä on lapsenlapset, mikä on järkyttävintä mitä voin kuvitella, että profiilissa on lasten kuvia. Se on tosi tökeröä.

– Toivon, että siellä on kuvia ihmisestä itsestään omassa ympäristössään.

Marjalla on myös selvä mielipide siitä, mitkä ovat nettideittailun suurimmat ongelmat.

– Entistä enemmän – varsinkin minun ikäisissäni ihmisissä – on niitä, jotka haluavat pysyä kulissiliitossa, mutta etsivät rakastajaa. He kertovat, että haluavat lämpöä ja läheisyyttä, jota eivät ole saaneet avioliitossa 20 vuoteen. Minä kysyn siinä vaiheessa, että miksi vaimosi ei halua sinua.

– He hämmentyvät siitä, koska oletus on, että nainen on se, joka ei enää kiinnosta miestä ja että he etsivät kiinnostavampaa naista. Mies jää aika hiljaiseksi, kun käännän kysymyksen toisin päin, Marja kertoo.

"Kakkosnaista" etsivät miehet tunnistaa Marjan mukaan usein deittisovellukseen ladatuista kuvista.

– Siinä ei kovin tarkkaan näe sitä ihmistä, koska he pyrkivät siihen, että vaimo ei tiedä.