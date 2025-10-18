Keski-Euroopan MM-rallin sunnuntaista voi muodostua maailmanmestaruustaiston kannalta valtava päivä.

MM-taisto sai lauantaina voimakasta lisämaustetta, kun MM-kärki Sebastien Ogier keskeytti rajun ulosajon seurauksena. Ranskalaisen Toyota-auto parsittiin kuitenkin kasaan sunnuntaita varten.

Toyotan Kalle Rovanperä johtaa kisaa selvästi, ja on ajamassa voittoon, jos päätöspäivä sujuu ongelmitta. MM-taiston kolmas osapuoli Elfyn Evans on kisassa kolmantena, reilut 8 sekuntia vielä ohuita mestaruushaaveita elättelevän Hyundain Ott Tänakin takana.

Rovanperä niputti päätöspäivän pelin hengen lauantain iltahuollossa.

– Se on ihan selvää, että Elfyn tulee saamaan aika hyvin pisteitä, jos tulee noin maaliin ja ottaa sunnuntailta jotain. "Seb" lähtee (reitille) ensimmäisenä autona, niin hän menee varmasti ihan menojaan. Hän pystyy vetämään isolla riskillä, hänellä on kaikki pelissä huomenna, Rovanperä pyöritteli MTV Urheilulle.

– Kun vain saisimme hyvät pisteet huomiselta (sunnuntaikisasta) ja Powerilta, niin sitten meillä on hyvä tilanne, hän jatkoi.

Kisavoitto toisi Rovanperälle 25 MM-pistettä. Sunnuntaikisasta ja päätös-ek:lta on jaossa maksimissaan viisi pistettä kummastakin.

Ilman suurta draamaa MM-kärkeen nousisi Evans, takanaan hyvissä iskuasemissa olevat Rovanperä ja Ogier.

Sunnuntain vastainen yö on kisapaikalla ennusteiden mukaan hyvin kylmä.

– Toivotaan, ettei vedä kuuraan. Pitäisi olla tosi kuiva ilma nyt, ei ole kosteutta ilmassa. Toivotaan, etteivät paikat jäädy, Rovanperä summasi.

Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta kello 9.25 alkaen.

