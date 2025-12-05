



– Tosi mukavaa ja leppoista. On ollut mielenkiintoista, kun ei olla tunnettu aiemmin, niin tavallaan joka reissuun, kun hänen kanssa lähtee, niin oppii aina pala palalta jotain lisää hänestä. Me ei kuitenkaan olla vietetty aikaa ennen tätä kautta juuri ollenkaan missään, niin on ollut silleen freesi tuulahdus aiempaan, kun ajoin aiemmin 15 vuotta saman kartturin kanssa, Lappi sanoi MTV Urheilulle.

– Ja tietysti tämä on ihan älyttömän hieno mahdollisuus Ennille päästä takaisin tuonne MM‑tasolle ja Rally1‑luokkaan. Hän on käsittääkseni kuitenkin ainut nainen, kuka siellä on muutaman kisan istunut. Nyt hän pääsee ansaitsemalleen tasolle takaisin, Lappi totesi.

Mälkönen on kiertänyt jo monien vuosien ajan MM-ralleja. Hän oli ensimmäistä kertaa mukana WRC1-autossa kaudella 2024, jolloin Mälkönen toimi kolmessa rallissa kartanlukijana. Samana vuonna tuli Rally2-luokan mestaruus. Tuolloin kuitenkin Mälkösen kanssa ajanut Sami Pajari päätti vaihtaa kartanlukijaa noustuaan WRC1-luokkaan.

– Äärettömän pätevä kartanlukija, johan se näkee saavutuksistakin. Viime vuonna on voittanut WRC2-maailmanmestaruuden, niin ei se vasemmalla kädellä tule se homma kartturin penkiltäkään, Lappi totesi.

Janne Ferm toimi pitkään Lapin kartanlukijana. Uuden kartturin myötä on myös tullut muutos toimintatapoihin, kuinka asioita käydään läpi yhdessä.

– Ei tunne toisen rutiineja ollenkaan, toimintatapoja, niin onhan se ollut uuden opettelua koko ajan. Ja ehkä totta kai tämä on toiminut nyt sitten tämä SM-ralli tänä vuonna hyvänä valmistautumisena nyt sitten tuohon ensi vuoteen, että ei lähdetä kylmiltään ajaa sitä MM-sarjaa yhdessä, Lappi kertoi.

– On ollut paljon erilaisia juttuja. Jannen kanssa kaikki toimi niin rutiinilla ja ehkä jymähdettiinkin jossain määrin jopa siihen. Tämä on tuonut uusia puolia. Se on siinä mielessä freesiä, kun ei ajattele, että näin on tehty asiat aiemmin ja sitten toinen tuo siihen erilaisen näkökulman, niin se onkin ihan välillä mielenkiintoista, Lappi päätti.