Toyotan Sebastien Ogier pystyy hyvin todennäköisesti jatkamaan Keski-Euroopan MM-rallia päätöspäivänä lauantaisen rajun keskeytyksensä jälkeen.

MM-sarjan johdossa Keski-Eurooppaan tullut Ogier koki kovan ulosajon kisan 10. erikoiskokeella lauantaina. Ranskalaistähti törmäsi Toyotallaan puuhun ja auto kiepsahti ympäri. Auton vauriot olivat merkittävät, eikä kisan jatkaminen sunnuntaina ollut millään tavalla varmaa.

Ogier ei omien sanojensa mukaan saanut sensorivian takia tietoa vasemman eturenkaansa tyhjenemisestä, mikä johti ulosajoon.

– Tunsin pari mutkaa aiemmin, että auto on laiska oikealle käännyttäessä, mutta mikään ei paljastanut, että tilanne olisi noin paha. Ikävä kyllä tätä seurasi nopea osuus, jossa oli kaksi vasemmalle kääntyvää mutkaa, enkä saanut vihjettä, että vasemmassa eturenkaassa olisi vikaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että rengas oli jo pettänyt täysin. Seuraavassa helpossa mutkassa oikealle olin vain matkustaja. Auto aliohjasi ojaan ja osuin puuhun, Ogier kertoo Toyotan välittämällä videolla.

– Minusta tuntuu, etten olisi voinut tehdä mitään toisin.

0:43 Sebastien Ogierin romuttama Toyota huoltoparkkiin – isot vauriot.

Ogierilla oli kuitenkin myös hyviä uutisia.

– Näyttää siltä, että pystyn jatkamaan kisaa huomenna. Fantastinen tiimini on jo työn touhussa. Meillä on vain yksi tavoite huomiselle: Ottaa kymmenen pistettä, Ogier summasi.

Kilpailussa ajetaan sunnuntaina vielä neljä erikoiskoetta. Sunnuntain nopeimmalle kuskille on tarjolla viisi MM-pistettä, kuten myös kisan päättävän Power Stagen ykköselle.

Lauantaina on ohjelmassa vielä yksi erikoiskoe kello 19.25 alkaen. Toyotan Kalle Rovanperä johtaa kisaa tuntuvalla marginaalilla.

5:31 Asiantuntija Riku Tahko analysoi Sebastien Ogierin keskeytyksen: "Ostetaan tuo tarina".