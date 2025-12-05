Esapekka Lappi ajaa Hyundain kuljettajana MM-rallia kaudella 2026.

Hyundain autoja ajavat tulevalla kaudella jokaisessa osakilpailussa Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Kolmatta autoa ajavat vuorollaan Lappi, Dani Sordo ja Hayden Padden.

Lappi ajaa ensimmäisen kisansa helmikuussa Ruotsin MM-rallissa. Hänen kartanlukijanaan toimii Enni Mälkönen, joka luki Lapille nuottia myös tämän kauden SM-rallissa.

– Luulin tulleeni päätökseen MM-rallin kanssa, mutta lukuisien eri ihmisten kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen tiesin, että tämä oli hieno idea, Lappi kommentoi Hyundain tiedotteessa.

Lappi kertoo, että tallipäällikkö Cyril Abiteboulin soitto pääsi silti yllättämään hänet.

– Olen innoissani kuin pikkupoika palaamaan ratin taakse Rally1-autolla. Tällä kertaa Ennin kanssa, mikä on hänelle mahtava tilaisuus, Lappi toteaa.

Mälkönen toimi ennen Lapin pariksi siirtymistä Sami Pajarin kartanlukijana WRC2-luokassa. Pajarin vaihdettua Toyotalla Rally1-autoon yhteistyö päättyi kuitenkin yllättäen.