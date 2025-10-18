Unelmakautta ajanut Sebastien Ogier koki ensimmäisen keskeytyksensä MM-rallikauden kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa Keski-Euroopassa. Mestaruustaistelu meni samalla täysin uuteen uskoon.

Ogier ajoi ulos Keski-Euroopan MM-rallin kymmenennellä erikoiskokeella, jossa olosuhteet olivat Kalle Rovanperänkin mukaan "supervaikeat". Kisan kärkitaistelussa Rovanperää vastaan ajanut Ogier lipsautti neljä kilometriä ennen maalia oikealle kääntyvässä mutkassa leveäksi ojaan, ja auto pysähtyi lopulta keula edellä puuhun.

– Ei voi olla totta! Ogier raivosi ohjaamossa.

Rovanperä johti kisaa ennen kyseistä pätkä 0,7 sekunnin erolla. Ogier oli viimeiseksi jääneessä väliajassaan 0,4 sekuntia Rovanperää edellä.

Ogier kertoi ulosajon johtuneen vasemman eturenkaan hajoamisesta hieman ennen kohtalokasta mutkaa.

Kyseessä on kahdeksassa ensimmäisssä kisassaan viisi voittoa, kaksi kakkossijaa ja yhden kolmossijan saavuttaneen Ogierin ensimmäinen keskeytys tällä kaudella, ja tämän myötä mestaruustaistelun asetelmat heilahtivat olennaisesti.

Ogier varoitteli jo edellisen kisan jälkeen Chilessä, että "on lähes mahdotonta ajaa täydellistä kautta", ja nyt hänen pelkonsa kävi tältä osin toteen.

Ogier oli kisan alkaessa sarjan kärjessä kahden pisteen erolla Elfyn Evansiin, 21 pisteen erolla Rovanperään ja 43 pisteen erolla Ott Tänakiin.

Kun Rovanperä on nyt kärjessä, Evans toisena ja Tänak kolmantena, ranskalaistähti on putoamassa tämänhetkisillä sijoituksilla kolmanneksi.