Ott Tänak pisti ralliuransa vähintäänkin tauolle viime viikonloppuna ajetun Saudi-Arabian MM-rallin jälkeen.

Tänak, 38, ilmoitti jo kolmisen viikkoa sitten, että tämä vuosi jää toistaiseksi hänen viimeisekseen rallin MM-sarjassa. Virolaistähti ei kuitenkaan sulkenut täysin mahdollisuutta paluulle.

Tänakin toistaiseksi viimeinen kausi päättyi MM-sarjan nelostilaan.

– Autot ovat ainoa asia, jotka ovat upeita tässä lajissa. Ne ovat fantastisia. Niitä jään kaipaamaan, Tänak tunnusti.

Mutta monia muita epämiellyttävämpiä asioita Tänak ei jää kaipaamaan. Hänen ei tarvitse enää olla jatkuvasti vastaamassa toimittajien kysymyksiin tai olla pitkiä aikoja erossa perheestään.

Virolainen voi nyt keskittyä niihin asioihin, joihin hänellä ei ole aiemmin jäänyt aikaa.

– Olemme tehneet tätä 10-15 vuotta täysipäiväisesti. Ne ovat olleet kiireisiä vuosia, mutta minulla on ollut mahdollisuus jahdata unelmaani. Siitä olen kiitollinen tiimille ja perheelleni, jotka antaneet siihen luvan. Tämä on ollut hauskaa, Tänak kertoi.

Rallin MM-kausi 2025 saatiin vasta pakettiin, mutta sarjassa jatkavat tähdet aloittavat piakkoin valmistautumisen seuraavan kauden avaavaan Monte Carlon ralliin. Tänakillekin tämä on tullut tutuksi rutiiniksi.