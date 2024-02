12 vuoden suomalaisodotus voi pian olla ohi – Esapekka Lapilta paljonpuhuvat sanat: "Eihän siitä pysty tehdä yhtään mitään"

Rovanperä on torstain ja perjantain ajojärjestyksessä seisemäntenä, Lappi kahdeksantena. Uumajan seudulla on satanut viime aikoina runsaasti lunta, joten MM-sarjan kärkimiehet Thierry Neuvillen johdolla ovat olosuhteiden osalta huomattavan heikoilla suomalaiskaksikkoon nähden.

– Olosuhde perjantaille näytti ainakin nuotin aikaan siltä, että on tosi puhdasta ja ei olisi varmaan ihan hirveän huono olla ensimmäisenäkään, mutta katsotaan nyt, kun on satanut nuotin jälkeen vähän lunta ja huomennakin sataa. Toivottavasti olisi sellainen olosuhde, että siitä hyötyisi, nyt kun on vähän taaempana, Rovanperä pyöritteli rallin alla.