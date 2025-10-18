Toyotan tallipomo Juha Kankkunen vahvistaa MTV Urheilulle, että lauantaina kovan ulosajon kokenut Sebastien Ogier pääsee jatkamaan Keski-Euroopan MM-rallia sunnuntaina.

Ogier kolautti Toyota-autonsa puuhun kovasta vauhdista 10. erikoiskokeella. Ranskalaisässä ehti jo lupailla, että hän pystyy todennäköisesti tavoittelemaan kymmentä MM-pistettä päätöspäivänä, ja tälle saatiin vahvistus Kankkuselta.

– Se osui niin kätevästi pyörään, ettei tullut runkoon tai noihin yhtään mitään (vauriota). Pojat vaihtoivat pyörän ja varuilta tietysti ohjauksen. (Vaihde)laatikko vaihdettiin. Sanoivat, että kaksi minuuttia kestää, niin se kannattaa vaihtaa siinä samalla, Kankkunen tarinoi MTV Urheilulle ennen lauantain päätöserikoiskoetta.

– Auto on ihan kympin kunnossa. Hän lähtee ajamaan kymmenestä pisteestä.

Ogier pääsee reitille ensimmäisenä sunnuntaina, mikä on lähtökohtaisesti etu asvalttikisassa.

– Juttelin äsken (Ogierin kanssa), niin lähtee kyllä ihan hymyssä suin, Kankkunen summasi.

Ogier tuli Keski-Euroopan osakilpailuun MM-johdossa, mutta nyt kärkeen saattaa nousta joko Elfyn Evans tai Kalle Rovanperä, joka johtaa kilpailua turvallisesti ennen lauantain päätös-ek:ta.

0:43 Sebastien Ogierin romuttama Toyota huoltoparkkiin – isot vauriot.