Kalle Rovanperältä huima tasonnosto Monte Carlossa – "Samalla myös ärsyttää"

Pääkuvan videolla Toyotan Elfyn Evansin ulosajo ja paikalla olleiden katsojien reaktiot, jotka hämmästyttivät C Moren asiantuntijaa Teemu Sunista.

Rovanperällä on eroa kolmantena olevaan Ford-kuski Craig Breeniin runsaat puoli minuuttia. Sunnuntaina ohjelmassa on vielä neljä erikoiskoetta ja noin 70 kisakilometriä.

– Ajamalla noin isoa eroa on vaikea saada kiinni. Hirveästi ei voi hullutella, koska nyt olemme se autokunta, joka tuo myös tiimille pisteitä. Mitä tahansa voi toki tapahtua tässä rallissa, Rovanperä mietti.

Latvalan tiimillä hyvät asetelmat

– Ei huomenna (sunnuntaina) kannata lähteä ottamaan mitään riskejä. Tuollaisia eroja on vaikeaa ajaa kiinni, kun pätkillä ei ole lunta eikä jäätä. Jotain kuuraa siellä on, mutta ei paljon. Järkevintä Kallen kannalta on ajaa ehjä päivä ja saada hyvä alku kaudelle, Latvala summasi.