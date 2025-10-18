Jari-Matti Latvala on voittanut rallin Euroopan historic-sarjan osakilpailun Espanjassa.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10.
La: EK:t 9–14 klo 9.15 alkaen
Su: EK:t 15–18 klo 9.25 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Latvalan edustama Toyota juhlisti ykköstilaa sosiaalisessa mediassa.
– Asvaltilta jo voitto plakkarissa tältä viikonlopulta, Toyota riemuitsi viitaten myös MM-sarjan asvalttikisaan Keski-Euroopassa, joka etenee Toyotan Kalle Rovanperän komennossa.
Kyseessä on Latvalan ja hänen kartturinsa Janni Hussin kauden neljäs voitto historic-luokassa. Kaksikko kilpailee Toyota Celica ST185 -autolla.
Lue myös: Sebastien Ogierilta paljastus: MM-ralliin uusi käänne
Latvala toimii ajohommiensa lisäksi Toyotan MM-rallitiimin päällikkönä. Häntä sijaistaa Juha Kankkunen.