Kalle Rovanperä lähtee jahtaamaan isoa pistepottia Japanin MM-rallin päätöspäivästä sunnuntaina.
Perjantaina ajovirheen takia hurjasti aikaa hävinnyt Rovanperä oli ennen lauantain kisapäivää vasta sijalla 17. Puhdas suorittaminen lauantain erikoiskokeilla nosti Toyotan suomalaistähden kuitenkin aina sijalle seitsemän, joka oikeuttaa kuuteen MM-pisteeseen.
Sunnuntaina Rovanperän tavoitteena on lyödä MM-taiston kärkinimet Sebastien Ogier ja Elfyn Evans niin jäljellä olevilla erikoiskokeilla kuin osakilpailun päättävällä Power stagella pistepottinsa kasvattamiseksi.
Sekä päivän nopein kuljettaja että Power stagen voittaja palkitaan viidellä lisäpisteellä. Lisäpisteet olisivat tärkeitä MM-taulukossa kolmantena olevan Rovanperän mestaruushaaveiden kannalta.
– Onneksi tämä päivä on nyt ohi. Huomenna on yritettävä puskea kaikin keinoin. Pitää kuitenkin myös nauttia, sillä se on meille viimeinen päivä ralliautolla asvaltilla. Jotain pisteitä olisi saatava, Rovanperä totesi englannin kielisessä haastattelussa.