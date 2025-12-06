MTV Urheilun rallitiimi valitsi vuoden 2025 kohokohtia, kun MM-kausi päättyi Saudi-Arabiassa viikko sitten. Asiantuntija Jari Ketomaan valinta räjäytti pankin.
Studioemäntä Satu Tuomiston, asiantuntija Janne Fermin ja selostaja Juho Kokon valinnat liittyivät Kalle Rovanperään ja Oliver Solbergiin. Ketomaa veti todellisen ässän hihasta.
Hän palasi Japanin MM-rallin tapahtumiin ja Hyundai-kuski Adrien Fourmaux käväisyyn pöpelikön puolella.
– Katsokaa mitä tapahtuu tuolla auton ovessa! Onko Janne Fermkään kokenut tätä? Ketomaa alusti.