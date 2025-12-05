



– Meidän toimenkuvahan tulee olemaan se, että tavoite olisi voittaa valmistajien mestaruus ja koettaa tukea Fourmaux’ta ja Neuvillea.

– Ja nykyäänhän siellä saa tosiaan jakaa vaikka varaosia ja jeesata auton korjaamisessa tai mitä ikinä tiimien kesken, mitä ei vaikka viime vuonna saanut tehdä, kun vielä ajettiin. Kolmannen auton rooli voi siinäkin mielessä olla erilainen, mutta kyllä me silti kovaa siellä saadaan ajaa ja pitääkin ajaa, Lappi pohtii.

Kauden alku tiedossa, muusta ollaan hiljaa

Lappi avaa kartturinsa Enni Mälkösen kanssa kautensa tammikuussa Mikkelin ja Rovaniemen SM-ralleista. Sen jälkeen edessä on ainakin Ruotsin MM-ralli, mutta tämän enempää Lappi ei Hyundain ohjelmastaan vielä paljasta.

– No minä tiedän sen hyvinkin tarkkaan, mutta en minä teille kerro sitä, kun ei se tiimikään kertonut, Lappi tokaisee.

– Ehkä sitä pidetään sen takia pimennossa, että jos siinä tulee jotain yllättäviä muutoksia, mutta kyllähän nyt varmasti rallifanaatikot ja katsojat voivat päätellä, että missä vaikka heinä-elokuussa ajetaan.

– Siellä on kaksi kisaa, jotka pitäisi sopia minulle hyvin, niin siellä nyt ollaan ainakin varmasti viivalla, Lappi viittaa Viron ja Suomen MM-ralleihin.

Kalenteri perheen kannalta hyvä

Lappi oli jo ehtinyt sopia jatkosta SM-sarjassa Helkama-Auton Skoda-kalustolla. Tämä suunnitelma on yhä voimassa.

– He tiesivät sen kyllä Hyundailla, että olin sopinut ajaa SM-sarjan ensi vuonna Skodalla.

– Hyundai oli valmis joustamaan, joten varmaan tämä on silläkin tavalla ihan historiallinen sopimus jossain määrin. Ja myöskin Helkama-Auto taas jousti toisinpäin, niin nyt sitten mennään ensi vuonna muutamat kisat Hyundailla MM-sarjaan ja sitten Skodalla SM-sarjaa, Lappi tiivistää.

Lappi teki päätöksen MM-ralliuransa päättämisestä pitkälti perhesyistä. Osittaista paluuta piti siksi pohtia tarkkaan, mutta sopiva ratkaisu kaikkien kannalta löytyi lopulta.

– En tule ensi vuonna älyttömästi enempää olemaan pois kotoa kuin mitä olen tänä vuonna ollut.

– Saatiin fiksu kalenteri perheenkin kannalta, että ei tunnu siltä, että sysää perheen taas syrjään, niin tämä tuntuu sillä tavalla kokonaisuutena hyvältä, Lappi pohtii.