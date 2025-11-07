Kankkuselta tiedusteltiin perjantain iltahuollon yhteydessä sitä, aikooko talli jotenkin puuttua Katsutan vauhtiin. Toyota ei ole aiemmin käyttänyt tallikäskyjä.
– "Taka" on tehnyt hyvää työtä, ja tämä on hänen kotirallinsa.
– En aio sanoa mitään. Tässä on kyse eri asioista. Taka haluaa voittaa tämän kisan, ja meidän kuskimme (Evans ja Ogier) taistelevat kuljettajien maailmanmestaruudesta, Kankkunen linjasi ja kumosi näin tiimikäskyn mahdollisuuden.
Takamoto Katsuta on ollut hyvässä vauhdissa Japanin MM-rallissa.
Rovanperällä on nyt enemmän sivustaseuraajan rooli, mutta päätöspäivänä pitää näyttää osaamista.
– Ikävä kyllä Kalle putosi vähän tästä taistelusta. Hänen ainoa mahdollisuutensa on saada supersunnuntaipisteitä, Kankkunen luonnehti.