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Suomen sotaosaamista janotaan nyt maailmalla | MTV Uutiset

Suomen sotaosaamista janotaan nyt maailmalla – Puolustusvoimilla uusia kumppaneita 10:25 Katso keskustelu: Puolustusteknologiasta toivotaan Suomelle uutta Nokiaa. Julkaistu 25.09.2026 06:20 Leo Kirjonen Puolustusteknologiasta toivotaan uutta Nokiaa Suomeen. Suomi on petrannut puolustusteknologiaosaamisessaan muuttuneessa geopoliittisessa ympäristössä. Presidentti Alexander Stubb kertoi medialle eilen New Yorkissa, että "Suomi haluaa kantaa vastuunsa tässä vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa". Suomi on hakenut paikkaa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä kaudelle 2029–2030. Lue myös: Stubb: Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö pääsee vauhtiin Viimeisimpiä valtion satsauksia on elokuussa myönnetty liki viiden miljoonan euron valtionavustus, jonka turvin kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Lue myös: Puolustusministeriö myönsi lähes viisi miljoonaa maanpuolustuksen verkkoteknologialle Maria 01 startup-yhteisön toimitusjohtaja Sarita Runeberg kertoo Huomenta Suomessa, että Suomi on nyt kansainvälisestikin kiinnostava maa myös puolustusalan sijoittajien näkökulmasta. – Suomi on hyvin tunnettu siitä, että meillä on hyvin vakaa puolustusstrategia ja meiltä löytyy paljon osaamista.

Runebergin mukaan Suomessa houkuttaa korkealaatuinen teknologia. Startup-yritysten osaamisessa korostuu Runebergin mukaan etenkin ohjelmistopuoli.

Uusia kumppaneita startupeista

Pääesikunnan everstiluutnantti Jussi Tuominen kertoo, että startup-yritysten kanssa yhteistyö on usein ketterämpää esimerkiksi tuotekehityksen tai palautteen kanssa.

– Pääsääntöisesti olemme toimineet tällaisten perinteisten suurten ase- ja softatoimittajien kanssa ja viime vuoden aikana olemme aloittaneet toiminnan myös startupien kanssa, Tuominen kertoo.

Puolustusvoimien yhteistyö uusien toimijoiden kanssa ei ole ollut täysin mutkatonta. Tuomisen mukaan yhteistyö uudenlaisten toimijoiden kanssa onkin vielä osin opettelua ja toimintamallien hakemista.

– Kaikki toimii pikkaisen eri tavalla tällaisten pienten ja ketterämpien yritysten kanssa, Tuominen sanoo.

Runeberg kertoo, että startup-yritysten määrä on kasvanut nopeasti ja puolustusteknologian parissa työskelevien startup-yritysten määrä on jo yli 200. Osaaminen kiinnostaa myös kansainvälisiä sijoittajia.

Tuominen sanoo, että Puolustusvoimat suosii kotimaista puolustusosaamista, sillä se on huoltovarmuusasia.

– Mitä enemmän meillä on osaamista kotimaassa, palvelee se huoltovarmuutta ja puolustuskykyä samalla.

Millaisia hankintoja Puolustusvoimat eritoten hankkii startup-yrityksiltä ja mitä uudenlaisilta avauksilta toivotaan? Katso koko haastattelu videolta, jutun yltä.