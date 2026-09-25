Puolustusteknologiasta toivotaan uutta Nokiaa Suomeen.
Suomi on petrannut puolustusteknologiaosaamisessaan muuttuneessa geopoliittisessa ympäristössä.
Presidentti Alexander Stubb kertoi medialle eilen New Yorkissa, että "Suomi haluaa kantaa vastuunsa tässä vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa". Suomi on hakenut paikkaa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä kaudelle 2029–2030.
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Viimeisimpiä valtion satsauksia on elokuussa myönnetty liki viiden miljoonan euron valtionavustus, jonka turvin kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi.
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Maria 01 startup-yhteisön toimitusjohtaja Sarita Runeberg kertoo Huomenta Suomessa, että Suomi on nyt kansainvälisestikin kiinnostava maa myös puolustusalan sijoittajien näkökulmasta.
– Suomi on hyvin tunnettu siitä, että meillä on hyvin vakaa puolustusstrategia ja meiltä löytyy paljon osaamista.