Valmentaja antaa kolme vinkkiä, joilla saat vatsarasvan palamaan kävelylenkillä

Vatsarasvan polttaminen on yleinen lenkille ajava motivaattori. Vyötärölle kertyneiden kilojen karistaminen onkin tärkeää ihmisen terveyden kannalta .

Hoikemman keskivartalon resepti on periaatteessa yksinkertainen: energiansaantia rajoitetaan samalla kun kulutusta lisätään yhdistämällä voima- ja kestävyysharjoittelua. Jos punttien nostelu ei innosta, voi lihaskuntotreenin tehdä esimerkiksi lenkin yhteydessä.

Kiireisille ihmisille työkseen ravitsemus- ja liikuntaohjeita antava amerikkalainen valmentaja Tim Liu kertoi Eat This, Not That -sivustolle, mitkä kikat saavat vatsarasvan palamaan kävelylenkillä.