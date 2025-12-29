– Tavoitteenani oli vain ottaa ase häneltä pois ja estää häntä tappamasta ihmistä ja tappamasta viattomia ihmisiä.

Hän sanoo, että hänen ainut huolenaiheensa oli ihmishenget, jotka hän pystyi mahdollisesti pelastamaan yrityksellään riisua ampuja aseista.

Nyt hän on kommentoinut tapahtumia CBS Newsin haastattelussa .

Bondi Beachin sankari kertoo, miten hän pysäytti ampujan: "Pelastin monia, mutta olen surullinen"

Katso video: Näin Ahmed al Ahmed riisti aseen epäillyltä.

"Kaikki tapahtui nopeasti"

– Hyppäsin hänen selkäänsä ja löin häntä. Pitelin häntä oikealla kädelläni ja aloin sanoa jotakin, varoittaakseni häntä, pudota aseesi ja lopeta, mitä olet tekemässä. Kaikki tapahtui nopeasti, hän kertoo.