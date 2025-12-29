Hän sanoo, että hänen ainut huolenaiheensa oli ihmishenget, jotka hän pystyi mahdollisesti pelastamaan yrityksellään riisua ampuja aseista.
– Tavoitteenani oli vain ottaa ase häneltä pois ja estää häntä tappamasta ihmistä ja tappamasta viattomia ihmisiä.
– Tiedän, että pelastin monia, mutta olen surullinen menetyksistä, hän sanoo.
1:24
Katso video: Näin Ahmed al Ahmed riisti aseen epäillyltä.
"Kaikki tapahtui nopeasti"
Videolle on tallentunut, kuinka al Ahmed hyökkää auton takaa ja käy takaapäin kiinni mustaan t-paitaan pukeutuneeseen ampujaan.
Lyhyen kamppailun päätteeksi al Ahmed saa riistettyä aseen ampujalta, 50-vuotiaalta Sajid Akramilta. Akram kuoli paikan päällä poliisin luoteihin.
– Hyppäsin hänen selkäänsä ja löin häntä. Pitelin häntä oikealla kädelläni ja aloin sanoa jotakin, varoittaakseni häntä, pudota aseesi ja lopeta, mitä olet tekemässä. Kaikki tapahtui nopeasti, hän kertoo.
– Emotionaalisesti teen jotain, tunnen jotain, voimana kehossani, aivoissani… En halua nähdä ihmisten kuolevan edessäni, en halua kuulla hänen asettaan, en halua nähdä ihmisten huutavan ja rukoilevan apua. Ja se on sieluni, joka pyytää minua tekemään niin, hän kertaa haastattelussa.
Al Ahmedin mukaan kaikki hänen sydämessään, aivoissaan, kaikessa, toimi ihmisten henkien pelastamiseksi.
Kuvakaappaus videolta, jossa näkyy, kuinka Australian pääministeri Anthony Albanese saapui tapaamaan al Ahmedia sairaalaan.AFP / Lehtikuva
Epäiltyinä isä ja poika
Ainakin 15 ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui sunnuntaina 14. joulukuuta Sydneyn Bondi Beach -rannalla tapahtuneessa joukkoampumisessa.
Australian poliisin mukaan tapausta tutkitaan terrori-iskuna juutalaisyhteisöä vastaan. Tapahtuma, johon isku kohdistui, oli juutalaisten hanukkajuhla rannalla.
Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa.
24-vuotias poika, Naveed Akram, vietiin tapahtumapaikalta kriittisessä tilassa sairaalaan.
Australian poliisi kertoi viime viikolla, että poika on siirretty pois sairaalasta ja on nyt vangittuna.
Al Ahmedia, syyrialaisaustralialaisen kaupan omistajaa, ammuttiin viidesti hänen sankaritekonsa seurauksena.
CBS:n mukaan hänen toipumisensa on sujunut hyvin, ja hän läpikäynyt kolme leikkausta Sydneyn sairaalassa. Asiasta on kertonut lehden mukaan syyrialaisaustralialais yhteisön jäsen, joka vieraili hänen luonaan viime viikolla.