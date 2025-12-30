Poliisi ei ole löytänyt todisteita siitä, että epäillyt olisivat olleet osa laajempaa terroristisolua.

Australian Sydneyssä tapahtuneen terrori-iskun taustalta ei ole havaittu laajempia terrorismiyhteyksiä. Asiasta kertoi tiistaina Australian liittovaltion poliisin johtaja Krissy Barrett.



Barrettin mukaan isku oli saanut inspiraatiota äärijärjestö Isisin toiminnasta. Poliisi ei ole kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että epäillyt tekijät olisivat olleet osa laajempaa terroristisolua tai että ulkopuolinen tekijä olisi määrännyt iskun.



Barrett painottaa lausunnossaan, että kyseessä on poliisin alustava arvio.



Joulukuun puolivälissä kaksi asemiestä surmasi 15 ihmistä juutalaisyhteisöön kohdistuneessa ampumisessa Sydneyn Bondi Beachilla. Terroriteon tekijöiksi epäillään isää ja poikaa.



Isä kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias poika haavoittui. Poikaa vastaan on nostettu syytteet muun muassa 15 murhasta ja terrorismirikoksesta.

Matka Filippiineille tutkinnassa

Barrett kertoi poliisin tutkivan epäiltyjen matkaa Filippiineille.



Terrori-iskusta epäillyt isä ja poika viettivät lähes koko marraskuun Filippiineillä, mutta paikallisen poliisin alustavan arvion mukaan he poistuivat vain harvoin hotelliltaan.



Barrettin mukaan todisteita ei ole löydetty siitä, että he olisivat saaneet Filippiineillä koulutusta tai apua terroriteon tekemistä varten.



– Haluan kuitenkin painottaa, etten väitä heidän olleen siellä lomamatkalla, Barrett sanoi lausunnossaan.