Lainsäädännöllä kiellettäisiin myös terrorististen symbolien, kuten Isisin lippujen esittely.
Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltio suunnittelee kiristyksiä aselainsäädäntöön Sydneyn joukkoampumisen jälkeen. Reilu viikko sitten tehdyssä ampumisessa Bondi Beachilla kuoli 15 ihmistä.
Uuden lain mukaan kukin voisi omistaa enintään neljä asetta. Tosin poikkeuksena esimerkiksi maanviljelijät voisivat omistaa kymmenen asetta.
Lisäksi lainsäädännöllä kiellettäisiin terrorististen symbolien, kuten Isisin lippujen esittely. Laki antaisi myös viranomaisille valtuudet kieltää mielenosoitukset jopa kolmeksi kuukaudeksi terrori-iskun jälkeen.
Uudistusten odotetaan menevän läpi osavaltion parlamentin ylähuoneessa paikallista aikaa tiistai- tai keskiviikkoiltana. Osavaltion pääministeri Chris Minns sanoi lakien olevan selkeä edistysaskel osavaltion asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi.
Uusi Etelä-Wales on väkiluvultaan maan suurin osavaltio. Sydney on osavaltion pääkaupunki.
Syytteet 15 murhasta
Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. Isä kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, mutta 24-vuotias poika vietiin tapahtumapaikalta kriittisessä tilassa sairaalaan.
Australian poliisi kertoi maanantaina, että poika on siirretty pois sairaalasta ja on nyt vangittuna.
Viranomaisten mukaan juutalaisyhteisöön kohdistunut isku oli huolellisesti suunniteltu. Isä ja poika olivat viranomaisten mukaan suunnitelleet tekoa kuukausia.
He olivat muun muassa harjoitelleet aseiden käyttöä maaseudulla sekä käyneet tutustumassa Bondi Beachiin yöaikaan vain päiviä ennen ampumista.
Poikaa vastaan on nostettu syytteet muun muassa 15 murhasta sekä terrorismirikoksesta. Ampujia motivoi tiettävästi ääri-islamistinen Isis-ideologia.