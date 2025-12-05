Puolustusvoimien työntekijät ovat saattaneet höylätä bonuskortteja työnantajaan liittyvissä ostoksissa.

Puolustusvoimien henkilökunta on saattanut kerryttää itselleen bonuksia työnantajaan liittyvistä ostoksista, kertoo Uutissuomalainen. Tämä on vastoin Puolustusvoimien ohjeita.

Puolustusvoimat selvittää bonuskorttien ja kanta-asiakaskorttien väärinkäytöksiä. Epäillyt väärinkäytökset liittyvät Uutissuomalaisen mukaan hankintoihin ja matkustamiseen.

Jos väärinkäytös on tahallinen, siitä voi seurata esimerkiksi kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen tai virkasuhteen irtisanominen. Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, Puolustusvoimat tekee esitutkinnan.

Uutissuomalainen kertoo, että Pääesikunnan mukaan bonuskorttien väärinkäytökset ovat harvinaisia ja arvoltaan yleensä pienimuotoisia. Tapausten tarkasta määrästä ei ole tietoa, koska niitä ei tilastoida.

Viime vuonna Puolustusvoimissa raportoitiin yhteensä kymmenen muuta talouteen tai omaisuuteen liittyvää väärinkäytösepäilyä. Tapauksista yksi oli merkittävä väärinkäytösepäily, jossa vahingon arvon arvioidaan olevan noin 10 000 euroa.

Muut tapaukset olivat Puolustusvoimien maksuaikakortin vähäisiä väärinkäytöksiä, Puolustusvoimien ajoneuvojen perusteetonta käyttöä omiin ajoihin ja omaisuuden anastuksia.