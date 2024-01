Unohda C-vitamiinilisä! Syö kaksi tällaista hedelmää ja päivän saantisuositus on jo täynnä

C-vitamiini on vesiliukoinen vitamiini, joka edistää kasvua sekä luuston ja hampaiden muodostumista. Se toimii myös antioksidanttina eli suojaa elimistöä haitalliselta hapettumiselta. C-vitamiinin liian vähäinen saanti aiheuttaa väsymystä ja infektioherkkyyttä, kertoo Fineli .

C-vitamiinin saantisuositus aikuisille on 75 milligrammaa vuorokaudessa. Yhdysvalloissa miehille on asetettu oma C-vitamiinin saantisuositus, joka on 90 milligrammaa vuorokaudessa.