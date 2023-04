Pakastekasviksiin liittyy sitkeä harhaluulo – valmistaja kertoo, miksi niitä ostetaan nyt

Kuten MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu, ruoan kallistuminen on näkynyt viime kuukausien aikana suomalaisten ostosvalinnoissa.

Helmikuussa kerrottiin, että esimerkiksi vihannesten ja hedelmien myynti on laskenut merkittävästi sekä K- että S-ryhmän kaupoissa. Rajuinta lasku on ollut muun muassa kurkussa, tomaatissa ja salaatissa, joissa hinnannousu on ollut poikkeuksellisen suurta.