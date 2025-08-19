Poliisi lopetti Puumalan henkirikoksen tutkinnan – ainut epäilty kuoli

Henkirikos tuli ilmi huhtikuussa.
Puumalassa Etelä-Savossa huhtikuussa tehdyn henkirikoksen tutkinta on lopetettu, kertoi Itä-Suomen poliisi tiistaina. Tutkinta lopetettiin, koska henkirikoksesta epäilty 1990-luvulla syntynyt mies kuoli teon jälkeen.
Poliisin mukaan esitutkinnassa selvisi, ettei henkirikoksesta tai osallisuudesta siihen ole syytä epäillä muita ihmisiä.
Henkirikos tuli ilmi, kun poliisi huhtikuussa tarkasti 1990-luvulla syntyneen naisen asunnon. Nainen löytyi asunnosta kuolleena.
Poliisin mukaan sittemmin kuollut mies tappoi naisen tämän asunnossa. Sen jälkeen mies lähti Puumalasta ja poltti myöhemmin navetan Juvalla. Mies kuoli tulipalossa saamiinsa palovammoihin sairaalassa.
Poliisi jatkoi tapauksen tutkintaa miehen kuoleman jälkeen, mutta pystyi esitutkinnassa sulkemaan pois vaihtoehdon muiden ihmisten osallisuudesta.