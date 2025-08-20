Poliisi Espoon miljonäärimurhasta: "Epäilty toi puukon mukanaan"

Murhasta epäilty mies toi teossa käyttämänsä puukon mukanaan.
Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa edelleen Espoon Soukanniemessä 7. toukokuuta tapahtuneen epäillyn murhan tutkintaa.
56-vuotiaan toimitusjohtajan murhasta epäillään 62-vuotiasta helsinkiläismiestä, joka on uhrin pitkäaikainen liikekumppani ja ystävä.
Kesäkuussa poliisi kertoi, että teko tehtiin rakennuspuukolla.
– Murhasta epäilty mies toi puukon mukanaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tonteri kertoo MTV Uutisille.
Tonterin mukaan on selvityksen alla, oliko miesten tapaaminen Soukanniemeen sovittu ennalta. Aiemmin poliisi on kertonut, että teon motiivi liittyy liiketoimiin.
Tonteri kertoo MTV Uutisille, että uhri löytyi talon sisältä, eteisalueelta.
Talossa ei tekoaikaan ollut epäillyn ja uhrin lisäksi muita henkilöitä.
Hätäkeskuspuhelun teki epäillyn lähipiiriin kuuluva henkilö. Tutkinnanjohtaja ei kommentoi, kuka hätäkeskukseen soitti.
Murhasta epäilty mies otettiin pian teon jälkeen kiinni talon piha-alueelta.
Tonterin mukaan epäilty on käyttäytynyt kuulusteluissa "ihan asiallisesti".