Tuntematon henkilö tunkeutui perheen kotiin ja surmasi nukkuvat vanhemmat, vieressä uinunut lapsi kuoli myös – poliisi uskoo, että vanha rikosmysteeri selviää vielä

Lapsen järkyttävä kohtalo

Mediassa on kerrottu, että kolmikko olisi tapahtuma-aikaan nukkunut vesisängyssä ja tekijä olisi puhkaissut sängyn teräaseella tapahtumien tuoksinassa. On kerrottu, että lapsi olisi hukkunut rikkoutuneen sängyn tulviessa huoneeseen.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että toisin kuin vanhempien kohdalla, lapsen kuolemaa ei tutkita murhana. Julkisuudessa on kerrottu, että lapsen kuolemaa selvitettäisiin kuolemantuottamuksena. Lapsen kuolema ei siis välttämättä ollut murhaajan kylmän ja vakaan harkinnan tulos.

Tekijän mielenliikkeistä on kuitenkin mahdotonta sanoa mitään varmaa, sillä hän on yhä karkuteillä ja tapaus ratkaisematta.

Tekijä sai etumatkan

Vuosien kuluessa poliisi on pysytellyt vaitonaisena siitä, onko sillä enää tiedossa mahdollista epäiltyä.

Motiivina raha?

Julman henkirikoksen mahdollista syytä on arveltu julkisuudessa vuosien varrella useampaan otteeseen.

Tiedossa on, että yrittäjäperheen isä joutui jo ennen kuolemaansa erikoisen häirinnän uhriksi. Perheen kotiin oli soiteltu öisin.

Poliisi on kuitenkin jo aiemmin pitänyt mahdollisena, ettei häirintä liittynyt henkirikokseen. Todennäköisemmäksi motiiviksi on nostettu raha.

Tiedossa on, että kuljetusalalla yrittäjänä toiminut perheenisä säilytti kotinsa keittiössä käteistä. Henkirikoksen jälkeen rahoja oli kadonnut noin 20 000 markkaa. Lisäksi kateisiin jäivät miehen muistivihko sekä rahojen säilytykseen käytetty metallinen kirjeteline.

Tekijä uhreille tuttu?

Huhta-aho arvioi Iltalehdelle vuonna 2015, että tekijä oli "tullut tuttuun paikkaan" ja "tiennyt, mitä siellä on odotettavissa". Hän myös kuvaili tekoon liittyvän "tunnetta ja intohimoa".

– Poliisilla ei ole mitään syytä olla uskomatta, etteikö uhreilla ja tekijällä ole aiempaa yhteistä kontaktipintaa. Suomalaisessa henkirikoksessa muutoinkin on hyvin tyypillistä se, että uhri ja tekijä ovat kohdanneet jossain vaiheessa matkan varrella, Huhta-aho sanoo nyt MTV Uutisille.

Huhta-aho ei anna suoraa vastausta kysymykseen siitä, onko poliisi tilanteessa, jossa epäilyjä mahdollisesta tekijästä on, mutta näyttö henkilöä vastaan puuttuu.

– Mieleen tulee työuran varrelta kohtuullinen määrä juttuja, joissa esitutkinnan valossa epäilty on tekijä, mutta syytekynnys tai tuomitsemiskynnys on liian kaukana. Edellä lausuttu ei liity millään muotoa siihen, mikä on näkemykseni tämän jutun suhteen, hän muotoilee.