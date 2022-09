Ukrainan vastahyökkäykseen osallistunut paljastaa saamansa käskyn WSJ:lle: "Tuhotkaa heidät ja ottakaa takaisin, mikä on meidän"

Ukraina julkaisee päivittäin väitteensä siitä, kuinka paljon Venäjä on menettänyt sotilaita ja kalustoa viimeisen vuorokauden aikana.

Vaikka Ukraina on tiedottanut hyökkäyksestä erittäin niukasti, lausui maan armeijan tiedottaja tänään Venäjän kärsineen "merkittäviä tappiota" vastahyökkäyksen alkamisen jälkeen, kertoo CNN .

– Henkilöstötappiot ovat kasvaneet kymmenistä satoihin. Myös kalustoa palaa. Menestyksemme on varsin vakuuttavaa ja luulen, että hyvin pian voimme paljastaa enemmän positiivisia uutisia, Ukrainan armeijan tiedottaja Natalia Humeniuk sanoi.

"Tuhotkaa heidät"

– Heillä on paljon kalustoa, mutta vähän miehiä, hän sanoi.

Venäjän miehistöongelmista on raportoitu pitkin sotaa ja maa on käynnistynyt lukuisia rekrytointikampanjoita. Maassa on kasattu "vapaaehtoispataljoonia" ja ehkä palkattu vankeja rintamalle.