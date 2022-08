Brittitiedustelu: Kreml on todennäköisesti muodostanut uuden armeijakunnan "vapaaehtoispataljoonista"

Ongelmaa helpottaakseen Venäjä on liki varmasti muodostanut Moskovan itäpuolella tukikohtaansa pitävän 3. armeijakunnan, Britannia arvioi. Miehistönsä armeijakunta saa brittiarvion mukaan uusista "vapaaehtoispataljoonista", joihin on rekrytoitu taistelijoita ympäri maata.

Venäläisessä armeijakunnassa on tyypillisesti noin 15 000–20 000 sotilasta, mutta näin suuren vahvuuden saavuttaminen on brittien mukaan todennäköisesti vaikeaa.

Vangeista sotilaita

Tämä on aiheuttanut sen, että Venäjä on pitkälti joutunut käyttämään samoja yksiköitä hyökkäyssodassaan viikosta toiseen. Näin ollen lepo ja huolto ovat jääneet vähiin.

Heinäkuussa brittilehti Telegraph kertoi vankilarekrytoinneista. Lehti siteeraa venäläismediaa, jonka tietojen mukaan vangeille olisi tarjottu 200 000 ruplaa eli vajaat 3 400 euroa per kuukausi ja armahdus, jos he selviävät kuuden kuukauden "vapaaehtoisesta" asepalveluksesta.

– Jos he kuolevat, niin perheet saavat viisi miljoona ruplaa (noin 84 000 euroa). Kaikki tämä on vain puhetta. Sitä ei kirjoitettu mihinkään, hän jatkoi Telegraphin mukaan.

Jokaiselta alueelta vapaaehtoisia ja "vapaaehtoisia"

Kreml on todennäköisesti käskenyt Venäjän federaation jokaista 85 aluetta muodostamaan niin sanotun vapaaehtoisen pataljoonan sotimaan Ukrainaan, amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti heinäkuussa.