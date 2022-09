Venäjä hehkuttaa 50 000 sotilaan massiivisia harjoituksia ja kuvasi niistä näyttävän videon – Brittitiedustelu: Todellisuus jotain aivan muuta

Kreml on julkisesti väittänyt, että harjoitukseen osallistuu 50 000 sotilasta.

Iso-Britannian puolustusministeriö on tiedustelupäivityksessään toista mieltä. Harjoitukseen osallistuu korkeintaan 15 000 henkilöä, brittiministeriö väittää.

15 000 sotilasta on noin viidennes siitä määrästä, joka osallistui Vostok-harjoitukseen vuonna 2018, Britannia arvioi. Näin ollen brittilaskelman mukaan harjoitukseen osallistui neljä vuotta sitten noin 75 000 sotilasta.

Bluffi meni läpi Suomessakin

Brittiministeriön tiedustelupäivitykseen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on korostanut sitä, että Venäjän armeijan strategiset harjoitukset, kuten Vostok, eivät ole kyenneet ylläpitämään armeijan kykyä tehdä suuren mittakaavan monimutkaisia harjoituksia.

– Vostokin kaltaiset harjoitukset ovat raskaasti käsikirjoitettuja, eivätkä ne rohkaise aloitteellisuuteen. Niiden pääasiallinen tavoite on tehdä vaikutus Venäjän johtajiin ja kansainväliseen yleisöön.

– Sotataidollisesta näkökulmasta Venäjä on erittäin vahva, eikä armeijaa myöskään pelätä käyttää, totesi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa MTV Uutisille vain vuorokausi ennen suurhyökkäyksen alkua.

– Venäjän sotilaallinen voima on valmis. Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien he ovat olleet vähän länsimaiden pilkan kohteena. Venäjän suorituskykyä on vähätelty, Kajanmaa jatkoi.