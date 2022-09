Ukrainalaiset eivät sievistele puhuessaan Hersonin vastahyökkäyksestä WP:lle: "Viisinkertaiset tappiot venäläisiin verrattuna"

Vaikka Ukraina on edennyt maan eteläosassakin, niin vastahyökkäyksen hitautta on jo pyritty selittämään. Kyse on Ukrainan mukaan "systemaattisesta kuluttamisesta". Ukrainan sodan karttaa ylläpitävän sotahistorioitsijan Emil Kastehelmen mukaan lausunnot "herättävät vähän kysymyksiä".