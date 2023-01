Ukrainan tiedustelu: Kevät ja alkukesä ovat sodan kannalta ratkaisevat – MTV seuraa sotaa

Ukrainan tiedustelupääosaston edustaja Vadym Skibitsky totesi pari päivää sitten, että kevät ja alkukesä 2023 ovat sodan kannalta ratkaisevia. Sotaa seuraava ajatushautomo the Institute for the Study of War pohtii, että Skibitskyn lausunnot ovat osittain yhtenevät ISW:n oman arvion kanssa, että Venäjän joukot saattavat ryhtyä ratkaisevaan toimintaan lähikuukausina.