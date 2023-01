EU:n ulkoministerit keskustelevat Ukrainan tilanteesta Brysselissä – MTV seuraa sotaa

Brittitiedustelu: Sota on umpikujassa

Saksa on valmis antamaan luvan Puolalle, jos maa haluaa lähettää saksalaisvalmisteisia tankkeja Ukrainaan

MAANANTAI 23.1

Pääpaino kokouksessa on ulkoministeriön tiedotteen mukaan Ukrainan tilanteessa, mutta ulkoministereiden on määrä keskustella myös Länsi- ja Pohjois-Afrikan maiden vakaudesta. Ministerit tapaavat myös Palestiinan pääministerin Mohammad Shtayyehin. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) edustaa Suomea kokouksessa. (STT)

SUNNUNTAI 22.1

Saksa on valmis antamaan luvan Puolalle, jos maa haluaa lähettää saksalaisvalmisteisia tankkeja Ukrainaan, kertoo Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock.

– Me tiedämme kuinka tärkeitä nämä tankit ovat, ja siksi juuri me keskustelemme siitä nyt kumppaneidemme kanssa. Meidän on varmistettava, että ihmisten henkiä saadaan pelastettua ja Ukrainan alue vapautettua, ulkoministeri sanoi.