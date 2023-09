Ukrainalaiset ylistävät Leopardejaan – Pekka Toveri ymmärtää täysin panssarisotilaiden hehkutuksen

Panssarisotilaiden kehut ovat pohjimmiltaan sotapropagandaa, johon on ujutettu myös kiitoksia saksalaisvalmisteisia vaunuja toimittaneille valtioille. Toverin mukaan Leopard 2 -kehut ovat kuitenkin paikkansa pitäviä.

Ukrainan armeijan mukaan kommentteja antavat sotilaat ovat 47. mekanisoidusta prikaatista. Ukraina kertoo kyseisen yksikön puhkaisseen Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan lähellä Robotynen kylää Länsi-Zaporizhzhjassa.

Miltä osin siis olet samaa mieltä Ukrainan panssarisotilaiden vuolaiden Leopard 2 -kehujen kanssa, Pekka Toveri?

– Kaikilta osin, Toveri summaa puhelimitse MTV Uutisille

– Taistelupanssarivaunun taisteluarvo on yhdistelmä tulivoimaa, liikkuvuutta ja suojaa. Leopard 2 hakkaa näissä asioissa mennen tullen venäläisen kaluston, hän jatkaa.

0:25 Venäjän kehittyneinen panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa videolla väitetysti voittajansa. Ukrainan armeija julkaisi videon toukokuussa 2022.

Tulivoima eri luokkaa

Toverin mielestä "ihmiset ymmärtävät usein väärin", että halutaan vain ylipäätään panssarivaunu.

– Ei haluta, vaan halutaan tulivoimaa, liikkuvuutta ja suojaa samassa paketissa.

Toverin mukaan Leopard 2:n venäläisvaunuja parempi tulivoima koostuu useasta tekijästä. Ensinnäkin ammuntahallintajärjestelmä on selvästi parempi. Sen avulla Leopard 2 pystyy yhtä aikaa liikkumaan nopeasti ja tulittamaan samaan aikaan tarkasti parin kilometrin päähän.

Ukrainalaissotilaat ovat taajaan kehuneet myös Leopardin pimeänäköjärjestelmää.

– Leopard 2 voi taistella yöllä. Yönäköjärjestelmän avulla voimme nähdä jopa neljän kilometrin päähän. Näin voimme tehokkaasti hyökätä vihollista vastaan ja saavuttaa lähes 100 prosentin osumatarkkuuden, sanoo Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunun komentaja, joka käyttää kutsumanimeä "Fartovyi" (Onnekas).

Myös päivällä Leopard 2 -miehistön on helpompi löytää vihollinen kuin T-sarjan tankin käyttäjien.

– Vaunun johtajan tähystysasema on Leopardissa parempi. Mahdollisuus sille, että ampuu ensin, on paljon alhaisempi venäläisessä vaunussa.

Panssarivaunutaistelun usein hoettu nyrkkisääntö on, että ensin ampuva usein voittaa. Leopard 2:lla on lisäksi käytössään venäläisvaunuja parempi tykki ja amputarvikkeet, Toveri lisää.

0:14 Videolla useita venäläispanssareita tuhotaan hyvin pienelle alueelle. Ukraina julkaisi videon heinäkuussa 2022.

Venäjän T-sarjan taistelupanssarivaunujen helmasynti on hidas peruutusvaihde. Ongelma on tuttu myös Toverille, joka on aikanaan saanut koulutuksen Suomella käytössä olleisiin T-54/T-55 ja T-72 -tankkeihin.

Pakki on keskeinen ase, kun halutaan ensin ajaa tuliasemaan, tyhjentää päätykki ja sen jälkeen pakittaa turvaan ennen kuin vihollisella on mahdollisuus vastata hyökkäykseen.

– Venäläiset vaunut pakittavat ryömintänopeutta. Leopard 2 peruuttaa 30 kilometriä tunnissa. Lisäksi voimansiirto telalle on parempi, joten vaunu ei jää niin helposti kiinni vaikeaan maastoon, Toveri sanoo.

Tuhoutuessaankin turvallisempi

Vaikka sekä ukrainalaissotilaat että Pekka Toveri kehuvat estoitta Leopard 2:n suorituskykyä, kuolematon vaunu ei suinkaan ole. Jo Ukrainan vastahyökkäyksen alkupäivinä kesäkuussa Venäjä levitti kuvia, joissa nähtiin taistelukentälle jääneitä Leopard 2 -vaunuja.

Leopardien suojaus on kuitenkin venäläisvaunuja parempi, Toveri sanoo. Itse panssari on parempi, mutta olennaista on myös se, mitä tapahtuu, kun osuma läpäisee panssarin.

– Olen hyvin tyytyväinen tähän panssarivaunuun, erityisesti koska aikaisemmin käytimme T-64-tankkeja. Ero on valtava. Leopardin suurin etu on se, että miehistö on paremmin turvassa, sanoo Leopard 2A6 -vaunun ampuja Vladyslav.

Taistelukentiltä on levinnyt lukuisia kuvia, joissa tuhoutuneiden venäläisvaunujen ampumatarvikkeet räjähtävät ja samalla myös tankin torni lentää ilmaan. Katastrofaalisesta räjähdyksestä ei voi selvitä, "ellei ole todella nopeat jalat", Toveri sanoo.

– Länsivaunut on rakennettu niin, että miehistön suoja on maksimoitu. Tornissa olevat ampumatarvikkeet ovat takaosassa panssarioven takana suojassa. Ovi avataan vain, kun tykki ladataan.

– Jos Leopardin tornissa olevat ampumatarvikkeet räjähtävät, tornin takaosan tarkoituksella heikompi katto antaa periksi ja räjähdys suuntautuu ylöspäin. Kuten on nähty Ukrainan taisteluissa, niin osuman saanut Leopard hyvin harvoin syttyy edes palamaan. Yhtään räjähtänyttä Leopardia ei ole näkynyt.

Kuvamateriaalin perusteella kalustotappioita laskevan Oryxin mukaan Ukraina on menettänyt taisteluissa yhteensä 16 Leopard 2A4- ja 2A6 -taistelupanssarivaunua. Luku sisältää sekä tuhoutuneet, vaurioituneet että hylätyt vaunut.

Helppous on voimaa

Toveri kiinnittää huomiota myös siihen, kuka ylipäätänsä voi suhteellisen mukavasti taistella Leopard 2 -taistelupanssarivaunussa. Venäläisvaunut on tehty mahdollisimman pieniksi ja mataliksi, että ne olisivat vaikeita maaleja.

– Neuvostoliiton aikaisissa vaunuissa normi oli, että panssarisotilaan maksimipituus on 167 senttiä. Sisätilat ovat niin ahtaat. Mistä Suomesta löytyy 167 senttisiä kavereita työnnettäviksi vaunuun? Aika vähän niitä on, Toveri toteaa.

– Länsivaunut ovat lähteneet siitä, että vaunumiehistön pituus voi olla jopa 195 senttiä. Ergonomia on täten paljon parempi. Miehistö ei väsy yhtä nopeasti taistelutilanteessa kuin Venäjän vaunuissa.

0:40 Venäjän puolustusministeriön kesäkuussa julkaisemassa videossa näkyy lähikuvissa taistelukentälle jäänyt Leopard 2 -panssarivaunu. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Toinen arkea helpottava seikka on, että Leopard 2:t ovat selvästi helpommin huolettavissa kuin venäläisvaunut. Siinä missä voimakonepaketin vaihto voi viedä T-72:ssa tunteja, onnistuu sama homma Leopard 2:ssa parhaimmillaan puolessa tunnissa.

Kehuttavaa siis riittää, mutta onko venäläisvaunuissa mitään parempaa kuin Leopard 2:ssa?

– Ne ovat halvempia ja käyttökustannukset ovat alemmat. Mutta vaikka saat useamman T-72:n Leopard 2:n hinnalla, niin jos ne ovat niin huonoja, ettei määrällä saa ylivoimaa, niin ei se mitään pelasta, Toveri sanoo.

Taistelupanssarivaunujen tehokas käyttö ei toki ole pelkästään tekniikasta kiinni. Keskeistä on eri aselajien yhteistyö ja se, että vaunuja käytetään siten, että niiden vahvuudet korostuvat ja heikkoudet pysyvät mahdollisimman hyvin piilossa.

