Miksi Suomen sotilaat pystyisivät siihen, missä Ukrainan Leopardit ja Putinin tankit epäonnistuvat? Pekka Toveri selvittää

– Ukrainassa näkyy usein kasa vaunuja possujonossa kulkemassa tietä pitkin tapettavaksi. Välillä on joku rynnäkkövaunu seassa, Toveri kuvailee MTV Uutisille puhelimitse.

Suomessa on tahkottu vuosikymmeniä, että vahvennettu komppaniakin on jo pienoistaisteluosasto, johon kuuluu panssareita, jalkaväkeä, tykistöä, pioneereita ja jota tuetaan esimerkiksi ilmatorjunnalla ja huollolla.

– Siitä on tullut tapa ja kulttuuri. Opitaan, mitä opetetaan. Koulutus tulee selkärangasta kuin hengittäminen, Toveri muotoilee.

Sopiva osaaminen puuttuu

Idässä, sekä Venäjällä että Ukrainassa, tilanne on toisenlainen.

– Molempien armeijoiden kulttuuri ja traditio on Neuvostoliitosta. Armeijallakin on kulttuurinsa ja sikäläisessä panssarikulttuurissa miehistöjen osaamisella ei ole ollut niin paljon merkitystä, Toveri arvioi.

Ratkaisu on näyttänyt pahalta, koska Ukrainassa on sodittu paljolti korkeintaan komppaniatason taisteluita ja sitä ei osata, Toveri sanoo.

Yhteen venäläiseen rykmenttiin kuuluu tyypistä riippuen 900–2 000 sotilasta, kun komppaniassa on vain 130–150 taistelijaa. Toisin sanoen Ukrainassa on käyty juuri sen kokoluokan taisteluita, jotka osoittavat neuvostoliittolaisen koulutuskulttuurin heikkoudet.

Tuhansien vaunujen tappiot

Ukrainan luvut vaikuttavat valtavilta, kunnes niitä vertaa Venäjän vastaaviin. Venäjä on menettänyt arviolta noin 3 300 taistelupanssarivaunua, 4 000 rynnäkkövaunua ja 1 800 kuljetuspanssarivaunua.

Suomella on yhteensä noin 200 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua. Pelkästään Ukraina on siis menettänyt koko Suomen iskukykyisimmän panssarivaunukaluston yli neljään kertaan.

Pekka Toverin mukaan täytyy muistaa, että vaikka Ukrainassa ovat pääosin olleet vastakkain varsin pienet taisteluosastot, on itse sodan mittasuhteet valtavat.

– Taistelualue on melkein Suomen kokoinen alue ja tappiot ovat massiivisia. Meillä mittasuhteet olisivat pienemmät.

– Suomen panssarijoukot myös ovat aika pienet koko armeijan kokoon nähden. Maasto on sellaista, että käyttömahdollisuuksia on rajallisesti. Tärkeintä on kehittää taktiikka, joka soveltuu uhkaan ja maastoon.