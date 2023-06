Menettikö Ukraina kerralla jopa puolet Suomen Leopardeista? Panssariupseerit kertovat MTV:lle, mitä dramaattisista kuvista voi päätellä

Ukrainan uskotaan menettäneen vastahyökkäyksessään kolme mitä todennäköisimmin Suomen lahjoittamaa Leopard 2R -miinanraivausvaunua. Näin on tulkittu Venäjä-mielisten sotakommentaattorien julkaisemista kuvista ja videosta, joka löytyy jutun alusta.

Ukrainan sodan kalustotappioita kuvamateriaalin perusteella listaava Oryx on vahvistanut tappiot. Myös useat sota-asiantuntijat vaikuttavat pitävän vaunujen menetyksestä viestiviä kuvia aitoina.

Sekä panssariprikaatin ex-komentaja Toveri että panssariasiantuntija, everstiluutnantti evp. Olli Dahl painottavat MTV Uutisille, että julkisen tiedon varassa on vaikea tehdä tarkkoja päätelmiä siitä, mitä nähdyt tappiot todella kertovat Ukrainan vastahyökkäyksen sujumisesta tai länsipanssareiden käytöstä.

– Onko ajettu miinaan tai tullut osuma voimansiirtoon? Jos panssarit pystytään evakuoimaan, ne näyttävät olevan nopeasti korjattavissa, Toveri arvioi.

– Israel on todistanut, että panssariprikaatin hyökätessä tappiot voivat olla 70 prosenttia, mutta yön aikana tappiot on korjattu. Länsimainen panssarikalusto on rakennettu korjattavaksi, Toveri jatkaa.

Esimerkiksi Ukrainan Leopard 2 -vaunuista on Toverin mukaan jo nähty videoita, joissa telat on jouduttu vaihtamaan, mutta sen jälkeen toiminta on jatkunut normaalisti. Panssarivaunun lopulliseksi kohtaloksi osoittautuu Dahlin mukaan yleensä vasta tulipalo.

– Silloin vaunusta tulee korjaamiskelpaamaton, eikä se oikein kelpaa edes varaosiksi, Dahl jatkaa.

Venäjä-mielisten sotakommentaattorien julkaisemissa kuvissa näkyy hylättyjen, vaurioituneiden tai tuhoutuneiden Leopard 2R -miinanraivausvaunujen lisäksi kaksi ainakin väliaikaisesti menetettyä Leopard 2A6 -panssarivaunua, yksi Wisent 1 -miinanraivausvaunu ja muuta panssarikalustoa.

Suomen Leopardit ovat Ukrainassa kotonaan

Yhteensä Suomi luovutti kuusi Leopard-miinanraivausvaunua Ukrainalle, joten kolmen vaunun menetys olisi täysin toteutuessaan huomattava.

Oryxin mukaan kuvassa näkyy kaksi vaurioitunutta ja hylättyä Leopard 2R -vaunua, kun taas kolmas 2R-tankki on vain hylätty. Arviot vaunujen kunnosta perustunevat yksinomaan saatavilla olevaan kuvamateriaaliin, eikä niitä näin ollen voi pitää täysin luotettavina.

Kuvat ja videot ovat väitetysti peräisin Zaporizhzhjan alueelta, jossa Ukrainan tiedetään hyökkäävän. Tietoa siitä, miten vaunut ovat tuhoutuneet tai vaurioituneet, ei ole. Myöskään kuvan ottamisajankohta ei ole tiedossa.

Kuvien perusteella näyttää siltä, että raivausvaunut ovat pyrkineet auraamaan varsin avoimeen maastoon kaksi turvallista kujaa, joita pitkin muun panssarikaluston oli oletettavasti tarkoitus edetä.

– Kuvan perusteella kaksi Leopard 2R:ää on jäänyt multakupeeseen, yksi vähän peruuttanut. Teknisiä yksityiskohtia on mahdotonta nähdä saatavilla olevien kuvien perusteella, Dahl sanoo.

Toverin mukaan Suomen olosuhteisiin Leopard 2R:t eivät oikein istuneet, mutta Ukrainassa ne ovat oikeassa paikassa.

– Pehmeää mustamultaista maastoa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö voisi käydä huono tuurikin. Miina voi pullahtaa auran yli telan eteen. Sodassa käy tämmöistä, Toveri jatkaa.

"Panssaribordelli"

Sitä, käyttääkö Ukraina miinanraivausvaunuja oikein, on Toverin mielestä yksittäisten kuvien perusteella vaikea sanoa.

– Kun Suomen panssariprikaatissa harjoitellaan, etsitään sulun raivaamiseen mahdollisimman suojainen paikka. Jos mahdollista, sulkualueen taka-alue otetaan haltuun. Aina tämä ei tietysti onnistu, hän kertoo.

– Raivausvaunut ovat kalleinta omaisuutta. Niitä pyritään suojelemaan kaikin keinoin. Se edellyttää tarkkaa koordinaatiota ja aselajien yhteistyötä. Se on pirskatin vaikeaa avomaastossa, mitä Ukrainassa riittää.

Raivausvaunut ovat usein kevyesti aseistettuja. Esimerkiksi Leopard 2R-vaunuissa on vain raskas konekivääri.

Maavoimien esikunnan everstiluutnantti Mika Mäenpää kommentoi maanantaiaamuna kuvia taistelukentälle jääneistä raivausvaunuista Twitterissä.

– Neljä raivauspanssarivaunua kerralla. Venäläisten puolustusvyöhykkeiden miinakenttien läpäisy on rajua puuhaa Ukrainan oloissa ja rajuja tappioita syntyy, Mäenpää kirjoittaa.

Vaurioituneiksi tai tuhoutuneiksi arvioidut Leopard 2A6-panssarivaunut ovat kuvissa selvästi taaempana kuin miinanraivausvaunut.

– Yksittäisten kuvien perusteella ei kannata vetää johtopäätöksiä, ovatko ukrainalaiset voisiko sanoa "ryssineet" tilanteen vai onko toimittu huolellisesti, mutta nyt vain on käynyt näin, Dahl sanoo.

– Ainoa, mikä epäilyttää, on se, että jos on pyritty raivaamaan (miina)sulkuun aukkoa, on kuitenkin jouduttu tuleen. Tämä on ollut ongelma maailman sivu. Vastavoimaan pitäisi pystyä vaikuttamaan epäsuoralla tulella tai vaikka suojata savulla, hän jatkaa.

Dahl kuitenkin painottaa, että kun kokonaiskuva on hyvin epäselvä, ei ukrainalaisten kyvyttömyydestä tai kyvykkyydestä voi vetää sen suurempia johtopäätöksiä.

Välillä kaikki menee pieleen

Everstiluutnantti Mäenpää kritisoi viime viikolla Ukrainaa panssariaseen käytöstä Venäjän puolustusministeriönkin julkaisemien kuvien ja videoiden perusteella. Niissä näkyy tuhoutuneita, vaurioituneita tai hylättyjä Leopard 2 -panssarivaunuja ja Bradley-rynnäkkövaunuja pienellä alueella.

Yhdysvaltalaismedia Washington Post sanoo vahvistaneensa videon aitouden. Pekka Toveri käyttää näystä termiä "panssaribordelli".

– Panssaribordelli, jossa vaunut ajetaan kasaan, on aina virhe. Jos yksi vaunu ajaa miinaan, on selvää, että siellä tosiaan on niitä miinoja. Muiden ei pitäisi sinne mennä, Toveri sanoo.

Dahl vertaa tilannetta Donetskin alueen Avdiivkan seudulta levinneisiin kuviin, jossa venäläiset olivat päätyneet hieman samanlaiseen sumppuun.

– Siinä pyöri 15–20 vaunua täydellisen sekasorron ja kauhun vallassa. Lopputulos oli vajaan kymmenen tuhoutuneen taistelupanssari- ja rynnäkkövaunun läjä, Dahl muistuttaa.

– Ukrainan tilanteesta julkaisemassa videossa näkyy, että heidän sotilaansa toimivat tilanteessa ihan loogisesti. Bradley käytti konetykin tulta suojaamiseen ja toisella vaunulla evakuoitiin sotilaita, Dahl jatkaa.

Ukraina hyökkää useilla prikaateilla, Toveri sanoo.

– Kuvien perusteella näyttää siltä, että vain yhden komppanian hyökkäys on mennyt pieleen, hän jatkaa.

Ukraina on tiettävästi varustanut noin tusinan verran uusia prikaateja vastahyökkäystä varten. Yhdeksän näistä on tiettävästi varustettu länsikalustolla. Yhdessä prikaatissa on noin 3–6 pataljoonaa.

– Ei ole mitään tietoa, millainen on ollut pataljoonan taistelun kokonaisuus. Mitä muut osat ovat tehneet? Ei tästä voi tehdä laajoja taisteluteknisiä päätelmiä, Dahl sanoo.

– Tositilanteessa tulee tulta vastaan, radioyhteyksiä häiritään, ohjeet ymmärretään väärin. Välillä kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen, Toveri toteaa.

1:22 Venäläinen versio "panssaribordellista". Tämä video Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit kehnolta näyttävien taktiikoidensa ja kovilta vaikuttavien tappioiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Toveri: En välttämättä olisi laittanut Leopardeja taisteluun

Ukrainan vaunujen "panssaribordelli"-kuvissakin Toveri kiinnittää huomiota siihen, että miehistöt vaikuttavat olevan hyvässä kunnossa.

Ukrainan tilanteesta julkaisemassa videossa esimerkiksi näkyy, että Bradley-rynnäkkövaunu ajaa miinaan, mutta jalkaväki siirtyy vaunusta ulos "kuin mitään ei olisi tapahtunut", Toveri muotoilee.

– Tässä näkyy länsimaisen kaluston paremmuus venäläiseen verrattuna. Ei henkilövahinkoja ja kalusto on korjattavissa. Monet venäläiset vaunut ovat sellaisia, että jos ajaa miinaa, on tuho katastrofaalinen, hän jatkaa.

Sekä kenraalimajuri evp. Toveri että everstiluutnantti evp. Dahl ovat yhtä mieltä siitä, että Ukrainan vastahyökkäys on todennäköisesti vasta tunnusteluhyökkäysvaiheessa.

Dahlin mukaan Leopard 2 -tankkien ja Bradley-rynnäkkövaunujen käyttö jo nyt on sikäli loogista, että jos tietty länsikalustolla varustettu prikaati on saanut tiedusteluhyökkäyksen suoritettavakseen, on se tehtävä käytettävissä olevalla kalustolla.

Panssariprikaatin ex-komentaja Toveri asettaa sanansa seuraavasti:

– En välttämättä olisi laittanut (esimerkiksi Leopard 2A6-vaunuja) vielä taisteluun, mutta helppo se on täältä sohvalta huudella, kun en ole itse paikalla.