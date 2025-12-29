Suomen presidentti Stubb kertoi, että Zelenskyi ja Trump kävivät tapaamisensa jälkeen yli tunnin mittaisen puhelinkeskustelun eurooppalaisjohtajien kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan rauha Ukrainassa on paljon aiempaa lähempänä.

Trump kommentoi asiaa tavattuaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Floridassa sunnuntaina.

– Uskon, että olemme pääsemässä paljon lähemmäksi, ehkä jopa erittäin lähelle, Trump sanoi tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi sanoi, että sopuun on päästy muun muassa Yhdysvaltojen Ukrainalle tarjoamista turvatakuista. Zelenskyi korosti turvatakuiden olevan keskiössä pysyvän rauhan saavuttamiseksi.

Trumpin mukaan lähiviikkojen aikana saadaan selville, onko sota Ukrainassa mahdollista saada päätökseen.

– On mahdollista, että sitä (sopua) ei tapahdu. Muutaman viikon sisällä saamme tietää, kumpaan suuntaan asia kääntyy, Trump sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapaavat eurooppalaisten johtajien kanssa tammikuussa Yhdysvalloissa. Zelenskyi kertoi myös, että Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajat tapaavat ehkä jo ensi viikolla viimeistelläkseen kohtia, joista sunnuntaisessa tapaamisessa neuvoteltiin.

Aluekysymykset hankalia

Yksi keskeisimpiä kiistakohtia neuvotteluissa on ollut Venäjän Ukrainalta valtaamien alueiden kohtalo. Trump sanoi sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä ovat päässeet lähemmäksi sopimusta Itä-Ukrainan Donbasin alueen kohtalosta.

– Sopua (Donbasista) ei ole syntynyt, mutta se on lähempänä. Se on hankala aihe, mutta uskon ratkaisun siihen löytyvän, Trump sanoi.

Zelenskyi korosti, että mahdolliset aluekysymykset ovat neuvotteluiden vaikeimpia.

– Meidän on kunnioitettava lakejamme ja kansalaisiamme. Meidän on kunnioitettava hallitsemiamme alueita, Zelenskyi sanoi.

Mahdollisen rauhansopimuksen kohtien hyväksymisestä voitaisiin Zelenskyin mukaan järjestää mahdollisesti kansanäänestys. Äänestyksiä voitaisiin järjestää muistakin suunnitelman kohdista kuin aluekysymyksistä.

Trump sanoi ehdottaneensa, että hän voisi tarvittaessa tulla puhumaan Ukrainan parlamentille, jos tästä olisi hyötyä neuvottelujen edistämisessä.

Stubb: Keskustelimme konkreettisista toimista

Suomen presidentti Alexander Stubbin mukaan Trump ja Zelenskyi kävivät tapaamisensa jälkeen yli tunnin mittaisen puhelun eurooppalaisten johtajien kanssa.

Stubb kertoi X-viestipalvelussa, että he keskustelivat konkreettisista toimista sodan lopettamiseksi.

– Pyrimme kaikki oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, Stubb kirjoitti viestissään.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan edistys neuvotteluissa oli tervetullut uutinen.

Puolan presidentti Karol Nawrocki korosti sunnuntain neuvotteluiden osoittaneen, että kaikki turvallisuuteen ja rauhaan liittyvät sopimukset on tehtävä kaikkien osapuolten kesken.