Trumpin mukaan Putin suhtautuu hyvin suopeasti Ukrainan menestykseen rauhansopimuksen jälkeen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat sunnuntai-iltana Suomen aikaa Floridassa Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla.
Presidenttien yhteisen tapaamisen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa Trump sanoi uskovansa, että sekä Zelenskyi että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluavat vakavissaan rauhaa.
Trump sanoi myös, että Putin oli ilmaissut halukkuutensa auttaa Ukrainaa kukoistamaan muun muassa tarjoamalla sille edullista energiaa, kun toimittaja kysyi Ukrainan jälleenrakentamisesta rauhansopimuksen jälkeen.
– Kuulostaa hieman oudolta, mutta Putin oli hyvin suopea Ukrainan menestyksen suhteen, Trump sanoi Zelenskyin seisoessa vieressä.
Zelenskyi reagoi paljonpuhuvasti, mutta hillitysti Trumpin kommentteihin. Reaktion voit katsoa videolta jutun alusta.
Trumpin mukaan tekeillä on myös sopimus, joka on hyväksi sekä Ukrainalle että muille. Hän kertoi, että takarajaa rauhansopimuksen aikaansaamiselle ei ole.
Trump kuitenkin arveli, että sota voidaan saada päätökseen nopeasti.