Tylysti hylätty superlupaus nousi kevään sensaatioksi SM-liigassa – "Vähän sokki ja pettymys"

– Heidänkin ajatus oli se, että pelaamaan pitää päästä. Pelaajaa kun tässä ajatellaan, se on kaikista tärkein juttu, että hän on mahdollisimman paljon tolppien välissä.

Tomi Natri /All Over Press

"Samanlainen luonnolanpsi siellä on"

– Kävin itse viemässä herran Oulunsalon lentokentälle, kun hän lähti Helsingin kautta Lahteen. Ei siinä oikein muuta voinut kuin toivotella tsempit ja sanoa, että mustaa kiinni. Se on loppuviimein hyvinkin simppeliä tuo maalivahdin homma.

Kokko on toteuttanut Luusuaniemen opastusta Lahdessa erinomaisesti. Ensimmäisessä ottelussaan HPK:ta vastaan Kokko torjui nollapelin. Runkosarjan 19 otteluun nuorukainen kirjasi häkellyttävät tilastot, kun hän pysäytti kiekkoja 92,64 prosentin varmuudella. Maaleja selän taakse painui vaivaiset 1,49 ottelua kohden.

Pudotuspeleissä meno on vain parantunut. Kokko on ollut elementissään puolivälieräsarjassa HIFK:ta vastaan. Kolme ottelua, kolme voittoa, torjuntaprosentti 93,83 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,61 kertovat kaiken oleellisen.

Sopeutuminen Lahteen on sujunut nopeasti.

– Kun miettii nykyhetkeä, niin samanlainen luonnolanpsi siellä on, jolla on hyvä itseluottamus ja näkee, että hän nauttii pelaamisesta, Luusuaniemi sanoo.

– Puhutaan kuitenkin juuri 20 vuotta täyttäneestä jätkästä. Kaksikymppisten kisojen aikana oli varmasti paljon painetta mediankin puolelta ja oli vaikeat kisat, ja se on hienoa, miten hän on siitä koonnut itsensä ja saanut sen itseluottamuksen taas ylös.

Tomi Natri /All Over Press

Kärpät vastaan pudotuspeleissä?

Osaltaan sopeutumista uuteen seuraan on Luusuaniemen arvion mukaan helpottanut Kokon kokemus viime kaudelta. Hän siirtyi viime vuoden helmikuussa loppukauden sopimuksella SaiPaan Niclas Westrholmin matkatessa vastavuoroisesti Kärppiin.

– Luonteeltaan hän on äärettömän iloinen ja kiinnostunut asioista, halukas oppimaan uutta. Hauska kaveri, huikea persoona, joka varmaan sopii koppiin kuin koppiin.

Myös yhteistyö Pelicansin maalivahtivalmentajan Toni Pasurin kanssa on Luusuaniemen mukaan sujunut alusta saakka mainiosti.

– Nyt on helppo jälkiviisastaellla ja sanoa, että onneksi kävi näin. Olisi voinut käydä huonomminkin.

Puolivälierät ovat vielä pahasti kesken, mutta on mahdollista, että Kokko kohtaa vanhan seuransa Kärpät myöhemmin pudotuspeleissä.

– Olisihan siinä varmaan tietynlainen näyttämisenhalu. Hän kuitenkin henkeen ja vereen haluaa voittaa pelejä. Ei siinä paljoa mietitä, mikä se logo on siinä vastapuolella. Kiekko on musta, on siellä kuka vain vastassa, Luusuaniemi pohtii.