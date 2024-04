Pelicansin Niklas Kokko, 20, lataa suorat sanat ympärilleen luodusta asetelmasta: "Ei hetkauta"

Maalivahti Niklas Kokko , 20, on Oulun Kärppien kasvatti ja Pohjois-Suomen ylpeyden juniorimyllyn suurlupaus.

– Totta kai se oli pettymys. Oli sellainen kysymys päässä, että miksi. Mutta ehkä se on parempi näin.

Lahdessa peli on kulkenut ja kiekko tarttunut. Kokko on noussut joukkueen kiistattomaksi ykkösvahdiksi. Hän ehti pelata runkosarjassa 13 ottelua. Pudotuspeleissä veskari on torjunut kaikki ottelut.