Lauantaina lahtelaiset kaatoivat kotonaan HIFK:n maalein 3–2 kolmannessa puolivälieräottelussa Lars Bryggmanin jatkoeräosumalla. Kokko oli jälleen oma vakuuttava itsensä 28 torjunnallaan. 20-vuotias maalivahti on pysäyttänyt pudotuspeleissä kiekkoja torjuntaprosentilla 93,83.

Kärppien kasvatti joutui etsimään itselleen uutta seuraa, kun Kärpät päätyi luottamaan Niclas Westerholmiin ja Tomi Karhuseen loppukauden peleissä. Vaikka peli kulki jo alkukaudesta Oulussa, Pelicansissa Kokko on loistanut ensimmäisestä päivästä lähtien.

– Hommat on selvät ja helppoa tehdä oma duuni. Tietää, mikä on mun osa ja mitä muut sitten tekee. Joka äijä on sitoutunut tosi hyvin tuohon. Olen tosi paljon tykännyt olla. Hyvin olen sopeutunut ja tykkään olla noitten jätkien takana tuolla.