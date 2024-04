Juhamatti Aaltoselta hilpeä kuitti Pelicansin nuorisotähdelle – "Ei se poika tiedä vielä mistään mittään!"

– Ensimmäinen erä ei ollut meiltä ehkä paras erä, mutta sen jälkeen hallitsimme toista meidän maaliimme asti. Sen jälkeen passivoiduimme ja peli vähän aukesi. Mutta sellaista se homma näissä välillä on, Aaltonen mietti taiston tauottua MTV Urheilulle.

Pelicans toisti toisessa erässä sitä, mitä sen päävalmentaja Tommi Niemelä on hokenut jo monen vuoden ajan. Koko ajan pitää parantaa.

– Se on se mantra nyt. Sillä mennään, Aaltonen hymähtää.

– Mutta tottahan se on. Näissä ympyröissä pitää jatkuvasti pystyä parantamaan. Ei tämä varmasti tule jatkossa riittämään tämmöinen puolen pelin suorittaminen, Aaltonen jatkaa.

Aivan Nabokovina

Aaltonen on voittanut urallaan kolme Suomen mestaruutta. Ne kaikki ovat tulleet Kärppien paidassa.

– Hyvä joukkuehan se Kärpät on, ei siinä mittään. Hyviä, taitavia jätkiä.

Ennen tätä Aaltonen on pelannut kerran aiemmin Kärppiä vastaan pudotuspelivaiheessa. Tämä tapahtui kaudella 2016–17, kun hän edusti Helsingin IFK:ta. Silloin HIFK paineli ensimmäisen kierroksen sarjasta jatkoon.

Tomi Natri /All Over Press

Aaltonen ei ole ainut Pelicansin pelaaja, jolla on aiempaa Kärppä-taustaa. Välierien alla erityisesti Pelicansin nuorisotähti Niklas Kokko on ollut parrasvaloissa.

20-vuotias torjuja on ollut häikäisevän hyvä Pelicansin tolppien välissä. Kokko otti isoja koppeja myös perjantaina Kärpät-välieräsarjan alkuhetkillä.

– Se on kova huutelemaan ja se on nyt hyvässä ”zonessa”. Pumpataan sen renkaita, Aaltonen virnuilee.

Kaiken lisäksi Kokko kantaa päässään maskia, jonka Kärppä-logojen päälle on liimattu Pelicans-tarroja.

– On se hienompi kuin… et ole nähnyt sitä, mikä se toinen vaihtoehto on. Se näyttää sen kanssa ihan Jevgeni Nabokovilta (entinen NHL-vahti). Onneksi ei laittanut sitä päähänsä! Aaltonen hekottelee.