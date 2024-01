Kärpistä tylyn lähdön saanut Niklas Kokko, 19, haki villiä temppu Lahdessa

– Meillä on ex-joukkuekaveri Peter Tiivolan kanssa kova maalintekokisa menossa. Tiivolalla on koossa yksi. Nyt oli paikka nousta tasoihin, mutta ei ihan natsannut. Upea debyytti joka tapauksessa uudessa joukkueessa, Kokko sanoi.

HPK:lle tappio oli jo kuudes peräkkäinen. Näissä kamppailuissa HPK:n maaliero on murheellinen 5–22. Vaikka hämeenlinnalaisten pukukopissa miehet olivat kallella kypärin, yksi pelaaja oli kaikesta huolimatta iloinen. Hän oli puolustaja Miro Karjalainen , joka pelasi ensimmäisen liigaottelunsa sitten 17. syyskuuta vuonna 2022.

– Ei minulla ole oikein edes sanoja, kuinka kovasti olen tätä hetkeä odottanut. Se on vaatinut aivan hirmuisen määrän töitä. Toki matsin jälkeen on tuntemuksia, mutta ei onneksi selässä, sanoi helpottunut Karjalainen, joka on kärsinyt sitkeästä selkävammasta.