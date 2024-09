Karri Kivi ällistyi – Liigan avausviikolta paljastui hengästyttävä fakta: "Voiko pitää paikkansa?"

– Kuulin puheita, että monet tykkäsivät. Ihmisillä on sympatiat SaiPan puolella. Joukkueesta näkee, että on draivi päällä, Kivi sanoo.

– Todellakin. He pelasivat jo KalPaa vastaan erinomaisen pelin. Joukkueen ilme on ollut hieno ja rohkea. SaiPalla oli todella hieno viikko, Kivi kehuu.

– Raipe on siinä sielulla mukana. Helmisestä näkee, että äijä on tosissaan. Se on mahtavaa nähdä. Se on Raipen vahvuus. Kaiken kokenut, mutta silti tuollaisella innolla mukana. Se tuli tässä ekalla viikolla esille. Helmistä parhaimmillaan.