Pelicans-nollaaja Niklas Kokon paita lähti päältä 1 700 eurolla

– Voittoa tärkeämpää on saada peliämme paranemaan. Tänään Kokko oli maalilla erinomainen, mutta ottelun matala tempo teki pelaamisen haastavaksi. Hienoa on kuitenkin ollut nähdä (yleisöä 4 239), että hallimme on elänyt jo pitkään upeasti, korosti Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä.