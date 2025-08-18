Pistelinko Iikka Kangasniemi vaihtaa joukkuetta SM-liigassa

Hyökkääjä Iikka Kangasniemi siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Kiekko-Espoon riveihin.
Kangasniemen ja Kiekko-Espoon sopimus on MTV Urheilun tietojen mukaan yhden kauden mittainen.
Taitopelaajana tunnettu Kangasniemi, 30, edusti viime sesongilla Lahden Pelicansia, jossa hän iski 9+26=35 pistettä ja oli joukkueensa tehokkaimpia.
Kangasniemi on pelannut urallaan 402 SM-liigaottelua Bluesissa, Pelicansissa ja HIFK:ssa. Yhden kauden piste-ennätys (42) syntyi Lahdessa kolme vuotta sitten.
Kangasniemi on tehnyt Suomen pääsarjassa kaikkiaan 282 tehopistettä. Hän on ollut SM-liigassa luotettava 30 tehopisteen puhkoja, sillä raja on ylittynyt kuudella kaudella. Hyökkääjä on piipahtanut urallaan myös Ruotsin Allsvenskanissa ja Tshekin Extraligassa.
Kangasniemi on paluumuuttaja, sillä hän punnersi SM-liigaan Espoon Bluesin juniorijoukkueiden kautta. Kaudella 2013–14 kiekkoilija voitti Bluesissa A-nuorten Suomen mestaruuden.
Jääkiekon SM-liiga alkaa 9. syyskuuta. Kiekko-Espoo kohtaa tuolloin vieraissa Kangasniemen edellisen joukkueen Pelicansin.